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Бензин дорожчає майже місяць: у чому причина

Київ, Середа 10 квітня 2024 17:29
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Бензин дорожчає майже місяць: у чому причина Фото: бензин в Україні дорожчає майже місяць (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський, Юрій Дощатов
Експерт: Геннадій Рябцев

Ціни на бензин та дизельне паливо в Україні за останній місяць зросли на 2-3 гривні. Така ситуація може бути пов'язана з кількома причинами.

РБК-Україна розповідає, чому саме дорожчає бензин.

Як зросли ціни

За даними консалтингової групи А-95, з початку квітня бензин А-92 подорожчав з 50,83 грн за літр до 51,31 грн, А-95 - з 53,77 грн до 54,32 грн, А-95(+) (Premium) - з 57,29 грн до 57,78, дизельне паливо - з 54,01 грн до 54,55 грн за літр. Автогаз при цьому трохи подешевшав – з 28,14 грн до 28,05 грн.

Зміна цін відбувалася за рідкісним винятком, майже щодня - на кілька копійок на день.

У другій половині березня щодо бензину зберігалася така сама тенденція. 14 березня А-92 коштував 48,84 грн, А-95 - 52,04 грн, А-95(+) - 55,6 грн, дизель - 52,44 грн. Автогаз у другій половині березня теж трохи дорожчав - з 14 березня до 1 квітня його ціна піднялася з 27,91 до 28,14. Але з 4 квітня ціна на нього почала трохи знижуватися.

Бензин дорожчає майже місяць: у чому причинаФото: зростання цін на бензин за місяць (РБК-Україна)

З чим пов'язане зростання цін

Зростання цін на бензин та дизель відбувалося на тлі інформації про ініціативу уряду вже з липня розпочати підвищення акцизів на пальне.

Однак підвищення цін на бензин, яке спостерігається останнім часом, не пов'язане з очікуваним підвищенням акцизів, вважає директор центру "Психея" Геннадій Рябцев.

На його думку, навряд чи оператори ринку розпочали поступове підвищення цін в очікуванні зростання акцизів, щоб у липні згладити можливий стрибок вартості палива.

"Поки що до цього рано готуватися", - сказав він у коментарі РБК-Україна.

Зростання цін Рябцев пов'язує з деяким подорожчанням палива на кордоні та курсовими коливаннями. Офіційний курс на 14 березня становив 38,78 грн за долар, на 10 квітня - 38,99 грн.

"Це наслідок зростання цін (на паливо - ред.) на кордоні та ослаблення гривні", - сказав Рябцев.

Він зазначив, що останнім часом котирування нафти зросли - з 85 до 90 доларів за барель, що спричинило деяке зростання на нафтопродукти. Щодо автогазу, то нині підстав для його подорожчання немає, оскільки на ринку товар у профіциті.

Атаки на НПЗ Росії

Нагадаємо, раніше видання Reuters писало про те, що Росія просить у Казахстану бензин у разі дефіциту. Це сталося після того, як українські дрони атакували низку НПЗ на території країни-агресора.

Як розповів чиновник НАТО, такі атаки могли вивести з ладу понад 15% потужностей нафтопереробної галузі Росії.

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