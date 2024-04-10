Чому демобілізацію прибрали із законопроекту про мобілізацію: пояснення Міноборони

З погляду на оперативну ситуацію на фронті Генеральний штаб Збройних сил України висловив побажання, щоб норми щодо демобілізації були розглянуті в окремому законопроєкті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Міноборони Дмитра Лазуткіна в ефірі телемарафону.

"Норма про демобілізацію спочатку була присутньою у законопроєкті. Через 36 місяців.. Але наразі були побажання від Генерального штабу, який розуміє оперативну ситуацію, який розуміє загрози і ризики, які стоять перед державою. Ми не можемо зараз ухвалювати поспішних рішень. Ясна річ, що популістських думок дуже і дуже багато", - заявив Лазуткін.

Речник Міноборони наголосив, що водночас варто пам'ятати, що ескалація та агресія Росії триває, а наступ йде практично по всій лінії фронту.

"Наразі послабити Сили оборони не можна. Вочевидь є доручення від парламентського комітету розробити протягом 8 місяців новий закон, який буде стосуватися безпосередньо ротації та демобілізації", - пояснив він.

Лазуткін також сказав, що усі рішення приймаються, "аби уникнути негативного впливу на обороноздатність країни".