Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про посилення покарання для ухилянтів
Верховна рада в першому читанні проголосувала за законопроєкт, який передбачає посилення відповідальності за порушення по мобілізації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал народного депутата Ярослава Железняка.
Як відзначив Железняк, законопроєкт #10379 підтримали 254 народних депутати.
За його словами, наразі схвалена урядова версія, яка має багато жорстких норм.
"Вона (урядова версія, - ред.) має багато проблем. І жорстких норм. Тому всі обіцяні зміни мають тоді зайти правками до другого читання на Комітеті", - додав Железняк.
Додамо, що в коментарі РБК-Україна голова комітету Сергій Іонушас розповів, що комітет рекомендував викласти деякі норми законопроєкту про відповідальність за порушення мобілізації у такому вигляді:
- за порушення правил військового обліку у мирний час штраф становитиме 200-300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. У разі повторного порушення або ж в особливий період - від 1 000 - 1 500, що становить 17 000-25 500 тисяч гривень;
- за порушення законодавства про оборону та мобілізацію передбачений у мирний час штраф від 5 100 до 8 500 гривень для громадян та 17 000 - 34 000 гривень для посадових та юридичних осіб. У воєнний час - 7 000 - 25 500 гривень для громадян й 34 000 - 59 500 - для посадових осіб.
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