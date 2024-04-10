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Times написало про плани України мобілізувати жінок. ЦПД спростовує

Україна, Середа 10 квітня 2024 15:44
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Times написало про плани України мобілізувати жінок. ЦПД спростовує Фото: ЦПД розвіяв міф про примусову мобілізацію жінок в Україні (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Питання щодо примусової мобілізації жінок станом на сьогодні не стоїть на порядку денному в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

В центрі зазначили, що нині активно розповсюджується інформація, що буцімто в Україні збираються внести зміни до законодавства щодо мобілізації жінок.

Центр наголошує, що жоден закон, який стосується мобілізації, не передбачає мобілізації жінок.

"Тож розповсюджувана інформація - фейкова. Питання мобілізації жінок сьогодні не є актуальним та не розглядається органами влади. Жінки можуть мобілізовуватися до Сил оборони України виключно добровільно. Інше - не планується", - наголосили в ЦПД.

Центр протидії дезінформації закликав українців довіряти тільки верифікованим джерелам інформації.

Що передувало

Радниця з гендерних питань командувача Сухопутних військ Оксана Григор'єва в інтерв'ю The Times заявила, що Україна повинна готуватися до того, що в найближчі роки доведеться мобілізувати й жінок.

"Як і Ізраїль, ми повинні бути готові до цього, а це означає, що ми повинні навчати чоловіків і жінок бути готовими до війни", - повідомила радниця.

Нагадаємо, що минулого року, колишній заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомляла, що в Україні не мобілізують жінок без їхньої згоди, теж саме стосується й жінок-медиків.

Водночас з 1 жовтня 2023 року жінкам певних професій необхідно було починати ставати на військовий облік.

Більш докладно про питання постановки жінок на військовий облік можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна "Війна не має статі". Навіщо потрібен військовий облік жінок і як він працюватиме".

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