Times написало про плани України мобілізувати жінок. ЦПД спростовує

Питання щодо примусової мобілізації жінок станом на сьогодні не стоїть на порядку денному в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації .

В центрі зазначили, що нині активно розповсюджується інформація, що буцімто в Україні збираються внести зміни до законодавства щодо мобілізації жінок.

Центр наголошує, що жоден закон, який стосується мобілізації, не передбачає мобілізації жінок.

"Тож розповсюджувана інформація - фейкова. Питання мобілізації жінок сьогодні не є актуальним та не розглядається органами влади. Жінки можуть мобілізовуватися до Сил оборони України виключно добровільно. Інше - не планується", - наголосили в ЦПД.

Центр протидії дезінформації закликав українців довіряти тільки верифікованим джерелам інформації.

Що передувало

Радниця з гендерних питань командувача Сухопутних військ Оксана Григор'єва в інтерв'ю The Times заявила, що Україна повинна готуватися до того, що в найближчі роки доведеться мобілізувати й жінок.

"Як і Ізраїль, ми повинні бути готові до цього, а це означає, що ми повинні навчати чоловіків і жінок бути готовими до війни", - повідомила радниця.