У Харківській області запровадили виплати тим, хто був у полоні, та дітям загиблих військових

Депутати Харківської обласної ради на засіданні у середу, 10 квітня, підтримали ініціативу щодо грошових виплат українцям, які постраждали внаслідок вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.

Зокрема мова про жителів Харківської області, які були позбавлені волі внаслідок агресії РФ. Їм призначено одноразову грошова виплата у розмірі 50 тисяч гривень.

Також діти військових, чиї батьки загинули на війні, отримуватимуть щомісячну фінансову допомогу в розмірі 8 тисяч гривень до досягнення повноліття.

"А родини полеглих бійців із населених пунктів у районах області, крім Харкова, можуть отримати щомісячну знижку на комунальні послуги в розмірі до 50%", - написав Синєгубов.

Нагадаємо, з державного бюджету виплачується щомісячна компенсація на проживання у розмірі 3 тисяч гривень особам з інвалідністю й дітям і 2 тисяч гривень для всіх інших внутрішніх переселенців.

До 1 березня виплати отримували близько 2,5 млн осіб. Очікується, що після рішення уряду їх будуть отримувати 1,5 млн осіб.

Як зазначила Верещук, внутрішньо переміщеним особам можуть продовжити термін подачі заяви після 1 березня без втрати виплат за два місяці.

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