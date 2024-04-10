Атака на Одеську область: поранені працівники транспортного підприємства

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеську облпрокуратуру .

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

"Ворог поцілив по об'єктах критичної та транспортно-логістичної інфраструктури. Поранення різного ступеня отримали двоє працівників транспортного підприємства, їх госпіталізовано", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, 10 квітня, близько 5:30, збройні сили РФ завдали ракетних ударів по Одеської області.

Обстріл Одеси

Російські війська 10 квітня знову завдали комбінованого удару по Україні, використавши як дрони типу "шахед", так і ракети. В Одеській області пошкоджено енергетичний об'єкт. Спочатку повідомлялось, що постраждала одна людина.

Як уточнили в ОВА, росіяни атакували Одеську область балістикою. Перед цим ворог запустив дрони, які й атакували енергоінфраструктуру.

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