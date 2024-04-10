Атака на Одеську область: поранені працівники транспортного підприємства
Через обстріл Одеської області у середу, 10 квітня, поранені працівники транспортного підприємства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеську облпрокуратуру.
За даними слідства, 10 квітня, близько 5:30, збройні сили РФ завдали ракетних ударів по Одеської області.
"Ворог поцілив по об'єктах критичної та транспортно-логістичної інфраструктури. Поранення різного ступеня отримали двоє працівників транспортного підприємства, їх госпіталізовано", - йдеться у повідомленні.
Також внаслідок атаки пошкоджено енергетичний об'єкт, приватний будинок, автівки містян.
За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).
Обстріл Одеси
Російські війська 10 квітня знову завдали комбінованого удару по Україні, використавши як дрони типу "шахед", так і ракети. В Одеській області пошкоджено енергетичний об'єкт. Спочатку повідомлялось, що постраждала одна людина.
Як уточнили в ОВА, росіяни атакували Одеську область балістикою. Перед цим ворог запустив дрони, які й атакували енергоінфраструктуру.
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