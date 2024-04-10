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Антициклон Peter в Україні: синоптики розповіли, якої погоди чекати завтра

Україна, Середа 10 квітня 2024 13:37
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Антициклон Peter в Україні: синоптики розповіли, якої погоди чекати завтра Фото: погода в Україні 11 березня (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В Україні завтра очікується тепла погода. Температура повітря в регіонах, за виключенням декількох областей, сягатиме +27 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Facebook.

Як зауважує синоптик, у четвер антициклон Peter не допустить дощів на територію України.

Виключеннями можуть стати Вінницька та Черкаська області, де може спостерігатись невеликий дощ.

У зв'язку із циклоном також очікується незначне похолодання в межах декількох градусів.

Завтра на заході, півночі (окрім Сумської області), у Вінницькій області очікується зниження температури повітря до +16+20 градусів.

На решті території України буде тепло, +23+27 градусів.

Погода в Києві

У Києві у четвер очікується суха погода зі зниженням температури повітря у денні години до +19+21 градуса.

Далі синоптик прогнозує помірне похолодання.

Погода у квітні 2024 в Україні

Як розповідав синоптик Володимир Деркач, на початку квітня до України повернеться тепло, а небо буде ясним.

Загалом погода весною 2024 в Україні буде теплою та вологою. Очікуються періоди потепління, але буде багато дощів. Також можливий мокрий сніг та заморозки.

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