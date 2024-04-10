Артснаряди та дрони. Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України
Німеччина оголосила новий пакет військової допомоги для України. Серед іншого, до списку увійшли дрони й артилерійські снаряди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Німеччини.
Ось повний перелік вмісту нового пакета військової підтримки:
- гусеничний всюдихід Warthog (командна машина) - раніше передали дев'ять таких;
- дві машини розмінування WISENT 1 - раніше передали 32 машини;
- шість тисяч снарядів калібру 155 мм - раніше передали 68 тисяч боєприпасів;
- 16 розвідувальних безпілотників Vector - раніше передали 196 одиниць;
- 30 розвідувальних безпілотників RQ-35 Heidrun - раніше передали 185 одиниць;
- 30 комплектів засобів протидії дронам - раніше передали 40 одиниць;
- 11 мобільних систем розмінування - раніше передали 9 цих систем;
- три мінних трали - раніше передали 43 таких;
- 70 інфрачервоних камер - раніше передали 330 одиниць;
- 680 штурмових гвинтівок Haenel MK556 - раніше передали 305 одиниць;
- 120 гвинтівок Haenel CR308;
- 24 човнових мотори;
- 50 снайперських гвинтівок Haenel HLR338 - раніше передали 15 одиниць;
- 1 мільйон патронів для стрілецької зброї;
- п'ять тисяч детонаторів.
Німеччина надає допомогу Україні за рахунок поставок Федеральних Збройних сил і поставок промисловості, що фінансуються з фондів Федерального уряду.
Військова допомога від Німеччини
У лютому генеральний інспектор Збройних сил Німеччини генерал Карстен Бройєр пообіцяв головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському короткострокову підтримку України у розмірі понад 100 мільйонів євро.
Через день уряд Німеччини оновив список поставленої Україні військової допомоги. Берлін передав Києву десятки нових дронів.
А нещодавно Німеччина оголосила новий пакет військової допомоги Україні. Його вартість складає 500 млн євро.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.