ua en ru
Ср, 10 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Артснаряди та дрони. Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України

Середа 10 квітня 2024 13:38
UA EN RU
Артснаряди та дрони. Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Німеччина оголосила новий пакет військової допомоги для України. Серед іншого, до списку увійшли дрони й артилерійські снаряди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Німеччини.

Ось повний перелік вмісту нового пакета військової підтримки:

  • гусеничний всюдихід Warthog (командна машина) - раніше передали дев'ять таких;
  • дві машини розмінування WISENT 1 - раніше передали 32 машини;
  • шість тисяч снарядів калібру 155 мм - раніше передали 68 тисяч боєприпасів;
  • 16 розвідувальних безпілотників Vector - раніше передали 196 одиниць;
  • 30 розвідувальних безпілотників RQ-35 Heidrun - раніше передали 185 одиниць;
  • 30 комплектів засобів протидії дронам - раніше передали 40 одиниць;
  • 11 мобільних систем розмінування - раніше передали 9 цих систем;
  • три мінних трали - раніше передали 43 таких;
  • 70 інфрачервоних камер - раніше передали 330 одиниць;
  • 680 штурмових гвинтівок Haenel MK556 - раніше передали 305 одиниць;
  • 120 гвинтівок Haenel CR308;
  • 24 човнових мотори;
  • 50 снайперських гвинтівок Haenel HLR338 - раніше передали 15 одиниць;
  • 1 мільйон патронів для стрілецької зброї;
  • п'ять тисяч детонаторів.

Німеччина надає допомогу Україні за рахунок поставок Федеральних Збройних сил і поставок промисловості, що фінансуються з фондів Федерального уряду.

Військова допомога від Німеччини

У лютому генеральний інспектор Збройних сил Німеччини генерал Карстен Бройєр пообіцяв головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському короткострокову підтримку України у розмірі понад 100 мільйонів євро.

Через день уряд Німеччини оновив список поставленої Україні військової допомоги. Берлін передав Києву десятки нових дронів.

А нещодавно Німеччина оголосила новий пакет військової допомоги Україні. Його вартість складає 500 млн євро.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Допомога Україні Війна Росії проти України Війна в Україні
NEWS
Законопроект про мобілізацію. Хто зможе отримати відстрочку: перелік
Законопроект про мобілізацію. Хто зможе отримати відстрочку: перелік
DAILY
Мінус "одна ЗАЕС" за два тижні. Що чекає на українців через обстріл енергосистеми
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Мінус "одна ЗАЕС" за два тижні. Що чекає на українців через обстріл енергосистеми