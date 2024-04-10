Артснаряди та дрони. Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України

Німеччина оголосила новий пакет військової допомоги для України. Серед іншого, до списку увійшли дрони й артилерійські снаряди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Німеччини.

Німеччина надає допомогу Україні за рахунок поставок Федеральних Збройних сил і поставок промисловості, що фінансуються з фондів Федерального уряду.

Військова допомога від Німеччини

У лютому генеральний інспектор Збройних сил Німеччини генерал Карстен Бройєр пообіцяв головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському короткострокову підтримку України у розмірі понад 100 мільйонів євро.

Через день уряд Німеччини оновив список поставленої Україні військової допомоги. Берлін передав Києву десятки нових дронів.

А нещодавно Німеччина оголосила новий пакет військової допомоги Україні. Його вартість складає 500 млн євро.

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