Війна, Україна, світ. На що звернути увагу сьогодні

Війна

Ракетні удари

В ніч на 16 лютого росіяни ударили ракетою по Миргородському району в Полтавській області. Ракета влучила у відкриту територію, тому минулося без жертв та постраждалих.

Вже вдень вибухи лунали у Кременчуцькому та Миргородському районах Полтавської області, а також у Кропивницькому. За даними Полтавської та Кіровоградської ОВА, в результаті вибухів жертв та постраждалих немає.

Авдіївка

Командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив про відхід українських військових з позицій "Зеніт" на південній околиці Авдіївки. За словами Тарнавського, військові з втратами, але вийшли з оточення, і станом на зараз заблокованих в Авдіївці підрозділів ЗСУ немає.

Водночас у Третій штурмовій бригаді, яка днями була перекинута для підсилення військ в Авдіївку, розповіли про ліквідацію двох ворожих підрозділів. За даними бійців Третьої штурмової, втрати ворога склали понад 4000 вбитими та пораненими.

Обстріл Херсону

Вночі ворог атакував Херсон з окупованого лівого берега Херсонської області. Внаслідок нічних ворожих обстрілів у Херсоні була пошкоджена контактна мережа. Через це зранку не вийшли тролейбуси на маршрути.

Буданов

Керівник ГУР Кирило Буданов дав інтерв'ю французькому виданню Liberation, в якому спрогнозував, що українських військовим буде важче повернути, Крим чи Донбас.

Крім того, Буданов заявив, що дрони не принесли вирішальної переваги жодній зі сторін на полі бою. І цього, за словами начальника ГУР, не станеться.

Вибухи в Ростові

У російському Ростові-на-Дону сьогодні пролунав потужний вибух. Росіяни у мережі повідомляли про нібито роботу протиповітряної оборони, але російські чиновники заявили, що ППО в місті не працювала.

Україна

Гарантії безпеки

Президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц підписали угоду про гарантії безпеки. Німеччина стала другою країною, яка підписала подібний документ з Україною.

Нова допомога від Німеччини

Канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував новий пакет військової допомоги Україні на 1,1 млрд євро. До нього увійдуть 36 броньованих колісних гаубиць з промислових запасів Німеччини, 120 тисяч одиниць амуніції, дві системи Skynex і ракети для IRIS-T.

Обмін тілами

Україна повернула тіла ще 58 військовослужбовців, які загинули на фронті. Тепер тіла захисників пройдуть судово-медичну експертизу та після ідентифікації будуть передані рідним для поховання.

Ціни на продукти

Заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький дав прогноз щодо цін на продукти в Україні. Зокрема, чи чекати подорожчання продуктів протягом найближчих кількох місяців.

Курс долара

Національний банк України підвищив курс долара. Долар дорожчав після різкого зниження напередодні. Офіційний курс на 19 лютого 2024 року встановлено на такому рівні: 37,9719 грн за 1 долар (0,0235 грн).

Світ

Блокада кордону в Польщі

Польські аграрії заблокували останній з найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною - "Корчова - Краківець". Це був останній пункт пропуску на польському кордоні, який могли перетинати українські фури.

Водночас в Міністерстві закордонних справ України розкритикували антиукраїнські акції з боку польських фермерів. МЗС вважає неприйнятними такі акції, а також закликає до конструктиву у вирішенні проблем, пов’язаних із транзитом українських зернових та торгівлею.

Смерть Навального

В Росії повідомили про смерть опозиційного політика Олексія Навального в колонії. У нього нібито відірвався тромб. Родина та соратники Навального заявляють, що поки що не мають підтверджень цієї інформації та намагаються її перевірити. Більше про те, хто такий Навальний, - в матеріалі РБК-Україна.

Угорщина

Угорщина оголосила про приєднання до коаліції з розмінування України. Як заявив угорський міністр оборони Криштоф Салай-Бобровніцкий, сили оборони Угорщини зроблять свій внесок у діяльність коаліції на чолі з Литвою.

ЄС

Невелика група європейських країн на чолі з Францією блокує спроби використати гроші ЄС для закупівлі снарядів для України за межами блоку. Свою позицію вони пояснюють тим, що європейським виробникам зброї потрібні замовлення, щоб виправдати нарощування виробництва.

НАТО

За даними видання Financial Times, НАТО розглядає план розгортання своїх сил по всій Європі. Для підготовки до цього будуть використані навчання Steadfast Defender, які вже відбуваються та моделюють великомасштабний конфлікт із противником на сході НАТО.

США

Палата представників США після дискусій стосовно законопроекту щодо фінансової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, вирішила піти на перерву до 28 лютого. Таке рішення було розкритиковане президентом США Джо Байденом.

Крім того, в США триває обговорення щодо угоди про гарантії безпеки з Україною. Детальніше про це читайте в інтерв'ю представника Держдепу США Деніеля Сайзека для РБК-Україна.