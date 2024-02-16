Три країни ЄС заблокували рішення щодо закупівлі боєприпасів для України поза блоком, - Politico

Європейський союз може спробувати пом'якшити безпосередній дефіцит боєприпасів в Україні, використовуючи гроші блоку для спільної закупівлі снарядів на світовому ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Однак, за словами трьох дипломатів ЄС, невелика група європейських країн на чолі з Францією блокує спроби використати гроші ЄС для закупівлі снарядів за межами блоку. Зокрема, через те, що європейським виробникам зброї потрібні замовлення, щоб виправдати нарощування виробництва.

Раніше цього тижня на засіданні Комітету з політики та безпеки більшість країн ЄС висловилася за те, щоб дозволити використовувати гроші ЄС для купівлі снарядів, вироблених за межами ЄС, як надзвичайний захід для допомоги Україні, розповіли дипломати. Однак Франція, Греція та Кіпр виступили проти.

І це незважаючи на те, що наприкінці січня високопоставлений французький чиновник повідомив, що Франція дозволить закупівлі за межами ЄС, якщо блок не виконає своє завдання з постачання 1 мільйона снарядів в Україну до березня, що і станеться.

Франція також не розкриває загальної суми своїх поставок в Україну, незважаючи на тиск з боку Німеччини.

Збільшення виробництва боєприпасів

Нещодавно прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас сказала, що Європа наростила утричі виробництво снарядів для України. Але досягти мети в один мільйон так і не вдалося.

Міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявляв, що Польща розглядає можливість більшої кількості боєприпасів для допомоги Україні.

Норвегія ж анонсувала виділення понад 90 мільйонів доларів на збільшення виробництва боєприпасів та розвиток потенціалу оборонної промисловості країни.

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