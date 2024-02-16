Гаубиці, зенітки та ракети. Шольц оголосив про новий пакет допомоги Україні

Німеччина виділяє Україні новий пакет військової допомоги. Він включає гаубиці, зенітки та ракети для систем ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву канцлера Німеччини Олафа Шольца під час пресконференції з Володимиром Зеленським.

"Сьогодні ми готуємо новий пакет допомоги, це 1,1 млрд євро. Це 36 броньованих колісних гаубиць з промислових запасів, 120 тисяч амуніції, дві системи Skynex і ракети для IRIS-T", - заявив Шольц.

Він також заявив, що Німеччина цього року передбачила на допомогу Україні 1,7 млрд євро і 6 млрд євро - на наступні роки.

Шольц наголосив, що Німеччина є другою країною серед партнерів за допомогою Україні.

Позиція Німеччини щодо України

Німеччина стала однією з країн, які допомагають Україні, надаючи військову, політичну та фінансову підтримку. Берлін надав декілька видів артилерії, танки Leopard старішої та нової модифікації, системи ППО IRIS-T та Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.

Крім того, у Німеччині заявили, що у 2024 році подвоять військову допомогу Україні до 8 млрд євро.

Також канцлер Німеччини Олаф Шольц допоміг Україні у питанні європейської інтеграції.