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Тарнавський про відхід ЗСУ на півдні Авдіївки: заблокованих підрозділів немає, логістика працює

Авдіївка, П'ятниця 16 лютого 2024 15:51
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Тарнавський про відхід ЗСУ на півдні Авдіївки: заблокованих підрозділів немає, логістика працює Фото: в Авдіївці немає заблокованих підрозділів ЗСУ (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В Авдіївці, де тривають запеклі бої, працює логістика. Заблокованих українських підрозділів у місті немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача ОСУВ "Таврія" Олександра Тарнавського у Telegram.

Він зазначив, що ворог штурмує місто одночасно з декількох напрямків. Відбувається планове підсилення підрозділів ЗСУ.

"Щоб розширити логістичні коридори, в районі Авдіївки проводяться рейдово-ударні дії. Логістика - працює", - повідомив командувач.

Тарнавський додав, що до Авдіївки у збільшених обсягах постачаються боєприпаси та інші засоби ураження. Стійке управління військами забезпечене.

таном на 13:00 в Авдіївці заблокованих українських підрозділів немає. У скрутній ситуації на полі бою, коли від укріплення залишаються лише руїни і купа розбитої цегли, пріоритетом для нас є збереження життя воїнів", - наголосив бригадний генерал.

Командувач доповів, що українські підрозділи з незначними втратами вийшли з позиції на південній околиці Авдіївки. У разі потреби на інших ділянках буде проведений маневр з переходом на нові підготовлені позиції.

Тарнавський про відхід ЗСУ на півдні Авдіївки: заблокованих підрозділів немає, логістика працює

скриншот deepstatemap.live

Ситуація в Авдіївці

Окупаційні війська намагаються "взяти" Авдіївку з осені 2023 року. Наразі відомо, що загарбникам вдалося зайти в місто. Ситуація на цьому напрямку наближається до критичної.

Вчора Третя штурмова бригада підтвердила, що їх передислокували в район Авдіївки для посилення української оборони. Захисники показали кадри з Авдіївки та зазначили, що бої на цьому напрямку важчі, ніж ті, що були у Бахмуті.

У Третій штурмовій розповіли, що на одній з ділянок бійці перебувають на 360 градусів в оточенні ворога, але "кільце" вдається розкрити. Також захисники повідомили, що окупанти застосовують фосфорні снаряди, на коксохімі спалахнули цистерни з мазутом.

Сьогодні стало відомо, що українські війська вирішили відійти з укріпрайону "Зеніт" в Авдіївці.

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