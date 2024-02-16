Тарнавський про відхід ЗСУ на півдні Авдіївки: заблокованих підрозділів немає, логістика працює
В Авдіївці, де тривають запеклі бої, працює логістика. Заблокованих українських підрозділів у місті немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача ОСУВ "Таврія" Олександра Тарнавського у Telegram.
Він зазначив, що ворог штурмує місто одночасно з декількох напрямків. Відбувається планове підсилення підрозділів ЗСУ.
"Щоб розширити логістичні коридори, в районі Авдіївки проводяться рейдово-ударні дії. Логістика - працює", - повідомив командувач.
Тарнавський додав, що до Авдіївки у збільшених обсягах постачаються боєприпаси та інші засоби ураження. Стійке управління військами забезпечене.
"Станом на 13:00 в Авдіївці заблокованих українських підрозділів немає. У скрутній ситуації на полі бою, коли від укріплення залишаються лише руїни і купа розбитої цегли, пріоритетом для нас є збереження життя воїнів", - наголосив бригадний генерал.
Командувач доповів, що українські підрозділи з незначними втратами вийшли з позиції на південній околиці Авдіївки. У разі потреби на інших ділянках буде проведений маневр з переходом на нові підготовлені позиції.
скриншот deepstatemap.live
Ситуація в Авдіївці
Окупаційні війська намагаються "взяти" Авдіївку з осені 2023 року. Наразі відомо, що загарбникам вдалося зайти в місто. Ситуація на цьому напрямку наближається до критичної.
Вчора Третя штурмова бригада підтвердила, що їх передислокували в район Авдіївки для посилення української оборони. Захисники показали кадри з Авдіївки та зазначили, що бої на цьому напрямку важчі, ніж ті, що були у Бахмуті.
У Третій штурмовій розповіли, що на одній з ділянок бійці перебувають на 360 градусів в оточенні ворога, але "кільце" вдається розкрити. Також захисники повідомили, що окупанти застосовують фосфорні снаряди, на коксохімі спалахнули цистерни з мазутом.
Сьогодні стало відомо, що українські війська вирішили відійти з укріпрайону "Зеніт" в Авдіївці.
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