У Кропивницькому пролунав звук вибуху

У Кропивницькому сьогодні, 16 лютого, пролунав звук вибуху. У місті та області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ", Повітряні сили України і голову Кіровоградської ОВА Андрія Райковича .

"У Кропивницькому чути звук вибуху", - йдеться в повідомленні.

Повітряні сили раніше повідомляли про ракету, яка летіла у напрямку Кропивницького.

Пізніше повідомлялося про другий вибух, який чули в Кропивницькому.

Наразі по всій території України оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили попереджають про ризик застосування балістичного озброєння.

Свіжа інформація

Райкович повідомив, що в Кропивницькому районі після вибухів попередньо без постраждалих і руйнувань.

Обстріли населених пунктів України

Росія в ніч на 16 лютого вдарила ракетою по Полтавській області. Ворог знову атакував Миргородський район.

Також Херсон в ніч на 16 лютого знову обстріляли російські загарбники. Через пошкодження тролейбуси не вийшли на маршрути.