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У Кропивницькому пролунав звук вибуху

Кропивницький, П'ятниця 16 лютого 2024 15:06
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У Кропивницькому пролунав звук вибуху Архівне фото: У Кропивницькому пролунав звук вибуху (facebook com)
Автор: Дмитро Браславський

У Кропивницькому сьогодні, 16 лютого, пролунав звук вибуху. У місті та області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне", Повітряні сили України і голову Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.

"У Кропивницькому чути звук вибуху", - йдеться в повідомленні.

Повітряні сили раніше повідомляли про ракету, яка летіла у напрямку Кропивницького.

Пізніше повідомлялося про другий вибух, який чули в Кропивницькому.

Наразі по всій території України оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили попереджають про ризик застосування балістичного озброєння.

Свіжа інформація

Райкович повідомив, що в Кропивницькому районі після вибухів попередньо без постраждалих і руйнувань.

Обстріли населених пунктів України

Росія в ніч на 16 лютого вдарила ракетою по Полтавській області. Ворог знову атакував Миргородський район.

Також Херсон в ніч на 16 лютого знову обстріляли російські загарбники. Через пошкодження тролейбуси не вийшли на маршрути.

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