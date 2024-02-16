У Кропивницькому пролунав звук вибуху
У Кропивницькому сьогодні, 16 лютого, пролунав звук вибуху. У місті та області оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне", Повітряні сили України і голову Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.
"У Кропивницькому чути звук вибуху", - йдеться в повідомленні.
Повітряні сили раніше повідомляли про ракету, яка летіла у напрямку Кропивницького.
Пізніше повідомлялося про другий вибух, який чули в Кропивницькому.
Наразі по всій території України оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили попереджають про ризик застосування балістичного озброєння.
Свіжа інформація
Райкович повідомив, що в Кропивницькому районі після вибухів попередньо без постраждалих і руйнувань.
Обстріли населених пунктів України
Росія в ніч на 16 лютого вдарила ракетою по Полтавській області. Ворог знову атакував Миргородський район.
Також Херсон в ніч на 16 лютого знову обстріляли російські загарбники. Через пошкодження тролейбуси не вийшли на маршрути.
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