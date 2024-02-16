У США Палата представників оголосила перерву до 28 лютого, не схваливши допомогу Україні
Палата представників Сполучених Штатів Америки (США) після дискусій стосовно законопроекту щодо фінансової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, вирішила піти на перерву до 28 лютого. Документ так і не був проголосований.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".
Тепер конгресмени мають повернутися до розгляду проекту закону вже наприкінці лютого.
Перед оголошенням перерви в Палаті представників тривали обговорення щодо допомоги Україні та іншим партнерам - конгресмени вирішували, чи голосувати за документ у вигляді, погодженому Сенатом, або вносити до нього поправки.
Що передувало
Нагадаємо, 13 лютого Сенат США підтримав законопроект про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню на 95 млрд доларів. Зокрема, для України у документі передбачено понад 60 млрд доларів.
США вже кілька місяців не можуть схвалити нове фінансування допомоги Україні через розбіжності між республіканцями і демократами. Таким чином, виділення нових пакетів американської військової допомоги призупинено.
Для того, щоб законопроєкт, який підтримав Сенат, набув чинності, його має схвалити Палата представників і підписати президент США Джо Байден.
Додамо, що днями генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Палату представників Штатів схвалити нову допомогу Україні на 60 млрд доларів. За його словами, в іншому випадку нерішучість може призвести до вторгнення Китаю на Тайвань.
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