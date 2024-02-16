ua en ru
Пт, 16 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У США Палата представників оголосила перерву до 28 лютого, не схваливши допомогу Україні

П'ятниця 16 лютого 2024 05:02
UA EN RU
У США Палата представників оголосила перерву до 28 лютого, не схваливши допомогу Україні Ілюстративне фото: Палата представників США вирішила піти на перерву без схвалення законопроекту із пакетом допомоги Україні (GettyImagеs)
Автор: Володимир Костирін

Палата представників Сполучених Штатів Америки (США) після дискусій стосовно законопроекту щодо фінансової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, вирішила піти на перерву до 28 лютого. Документ так і не був проголосований.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Тепер конгресмени мають повернутися до розгляду проекту закону вже наприкінці лютого.

Перед оголошенням перерви в Палаті представників тривали обговорення щодо допомоги Україні та іншим партнерам - конгресмени вирішували, чи голосувати за документ у вигляді, погодженому Сенатом, або вносити до нього поправки.

Що передувало

Нагадаємо, 13 лютого Сенат США підтримав законопроект про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню на 95 млрд доларів. Зокрема, для України у документі передбачено понад 60 млрд доларів.

США вже кілька місяців не можуть схвалити нове фінансування допомоги Україні через розбіжності між республіканцями і демократами. Таким чином, виділення нових пакетів американської військової допомоги призупинено.

Для того, щоб законопроєкт, який підтримав Сенат, набув чинності, його має схвалити Палата представників і підписати президент США Джо Байден.

Додамо, що днями генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Палату представників Штатів схвалити нову допомогу Україні на 60 млрд доларів. За його словами, в іншому випадку нерішучість може призвести до вторгнення Китаю на Тайвань.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Допомога Україні
NEWS
У Польщі створять спільний тренувальний центр НАТО та України
У Польщі створять спільний тренувальний центр НАТО та України
DAILY
"Титанічне випробування". Що відбувається під Куп'янськом та чи зможуть ЗСУ утримати місто
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна "Титанічне випробування". Що відбувається під Куп'янськом та чи зможуть ЗСУ утримати місто