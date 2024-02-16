Декілька підрозділів "стерті". У Третій штурмовій розкрили втрати РФ у боях за Авдіївку

Українські захисники з Третьої окремої штурмової бригади продовжують знешкоджувати російських солдатів у районі Авдіївки. Втрати ворога пораненими та вбитими - понад 4 тисячі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 3-тю ОШБр у Telegram .

У бригаді розповіли, що їхнім бійцям протистоїть щонайменше 15 тисяч особового складу армії ворога на окремій ділянці фронту в Авдіївці.

"Нашою бригадою завдано критичних уражень 74-ій та 114-ій окремим мотострілецьким бригадам з Росії. Обидва ворожі підрозділи - фактично "стерті". Попередньо реальна кількість втрат оцінюється в 4 200 "200-х" і "300-х" противника”, - уточнюють військові.

За їхніми даними, в районі Авдіївки на окремій ділянці фронту росіяни зосередили сім мотострілкових бригад. Одна з них - колишній 11-й окремий мотострілецький полк так званої "ДНР".

Окремі завдання виконує і особовий склад Головного розвідувального управління РФ. Він здійснює нічні штурми із застосуванням засобів нічного бачення, застосовує диверсії, а також коригує удари авіації та артилерії.

"Незважаючи на те, що окупанти зазнають непропорційних втрат, ситуація в Авдіївці залишається надзвичайно важкою", - додали у бригаді.

Бої за Авдіївку

Нагадаємо, ситуація у районі Авдіївки продовжує залишатися дуже складною. Росіяни кинули усі сили на окупацію міста.

Українські захисники продовжують тримати оборону, незважаючи на перевагу ворога у кількості солдатів.

Більш детально про бої за Авдіївку в інтерв'ю РБК-Україна розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.