Україна вважає неприйнятними антиукраїнські акції в Польщі, - МЗС

Україна вважає неприйнятними антиукраїнські акції в Польщі, що включають в себе псування українського зерна на кордоні та демонстрація фермерів у Вроцлаві з антиукраїнськими гаслами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка.

"Ці акції, на додаток до блокування польсько-українського кордону, не лише завдають численних збитків українській економіці, яка і так потерпає від російської агресії, але і порушують принципи українсько-польської солідарності", - заявив Ніколенко.

Він наголосив, що українці платять своїми життями, аби польські та інші європейські міста жили в мирі, а це не має забуватися або сприйматися як належне.

"Будь-які намагання радикальними або антиринковими заходами послабити економіку України лише підважуватимуть здатність стримувати агресію Росії, створюватимуть додаткові загрози безпеці Польщі та її добробуту", - підкреслив речник МЗС.

Ніколенко заявив, що українська сторона завжди виступала за конструктивний підхід вирішення питань, пов’язаних із транзитом українських зернових та торгівлею.

"Очікуємо, що аналогічного підходу дотримуватиметься і влада Польщі, зокрема і в питаннях ефективного запобігання протиправним діям проти українських вантажів, належного реагування на риторику, яка завдає шкоди двостороннім відносинам", - сказав він.

Україна, за даними речника, рішуче налаштована зміцнювати відносини дружби та взаємної поваги із Польщею, з якою має спільне європейське майбутнє.

Що передувало

Нагадаємо, ще навесні минулого року Польща в односторонньому порядку припинила імпорт українського зерна. Пізніше відповідні заходи запровадила Єврокомісія.

Обмеження ЄК діяли до вересня минулого року, відомство їх не продовжило. Варшава вирішила продовжувати призупинення імпорту на невизначений термін.

Попри такі дії Польщі, фермери в країні залишаються незадоволеними імпортом інших товарів з України. Нещодавно вони заблокували на кордоні з Україною три пункти пропуску.

Більш детально про блокаду розповів в інтерв'ю РБК-Україна речник ДПСУ Андрій Демченко.

Ми також писали, що польські фермери, які протестували біля пункту пропуску "Дорогуськ" на кордоні з Україною, 11 лютого розсипали на дорогу зерно з трьох українських вантажівок, які йшли транзитом до Литви.

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