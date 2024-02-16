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У Ростові чули вибух, у мережі пишуть про роботу ППО

Ростов-на-Дону, П'ятниця 16 лютого 2024 13:53
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У Ростові чули вибух, у мережі пишуть про роботу ППО Фото: у Ростові-на-Дону чули вибух (росЗМІ)
Автор: Наталія Юрченко

Потужний вибух пролунав у російському Ростові-на-Дону сьогодні, 16 лютого. У мережі пишуть про нібито роботу протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал ASTRA.

Вибух у Ростові пролунав близько 12:30 за київським часом. Звук чули у різних районах міста.

Жителі Ростова у мережі повідомляли, що нібито спрацювала ППО. Але російські чиновники заявили, що протиповітряна оборона не працювала.

Також у Telegram-канал опублікували відео з місця інциденту. На кадрах чути, як волають автомобільні сигналізації, а також помітно білий дим.

Вибухи у Бєлгороді та під Курськом

Нагадаємо, у четвер, 15 лютого, у Бєлгороді пролунали вибухи. Росіяни заявили про нібито "приліт" у торговий центр.

Також вчора вночі росіяни у мережі почали повідомляти про масштабну пожежу під Курськом. Стверджувалося, що палає резервуар нафтобази.

Джерела РБК-Україна у спецслужбах повідомили, що сьогоднішні вибухи та пожежа у Курській області - це операція ГУР. Цілю була нафтобаза "Польова".

Крім того, вчора у Росії стався вибух на оборонному заводі "Алтай". Там виробляють боєприпаси, заряди для двигунів та вибухівку.

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