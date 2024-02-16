Польські аграрії заблокували шостий пункт пропуску на кордоні з Україною. Йдеться про КПП "Корчова - Краківець".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України в Telegram.

За інформацією польських прикордонників, сьогодні, 16 лютого, близько 11:10 на території Польщі на дорозі перед пунктом пропуску "Корчова" польські аграрії розпочали блокування руху. Блокується рух вантажівок. Перешкоджання руху автобусам та легкового транспорту не планується.

Прикордонники попереджають про ускладнення як на виїзд з Польщі, так і на в’їзд.

Станом на 12:00 на території Польщі у бік України у черзі очікують близько 1730 вантажівок.

Блокада українського кордону

Нагадаємо, 6 листопада 2023 року польські перевізники розпочали страйки на кордоні з Україною. Польські протестувальники вимагали повернути систему пропусків для українських перевізників.

У січні польський уряд підписав угоду з перевізниками, щоб розблокувати кордон з Україною. В рамках угоди сторони домовилися призупинити протести на під'їздах до трьох пунктів пропуску на кордоні до 1 березня.

Наприкінці січні Європейська комісія рекомендувала продовжити скасування імпортних мит для сільськогосподарських товарів з України на 2024 рік. Польські фермери відразу заявили, що не підтримують цього рішення, і анонсували страйки.

Станом на ранок 16 лютого було заблоковано п'ять пунктів пропуску - Ягодин, Рава-Руська, Шегині, Устилуг та Угринів.