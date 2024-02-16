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Що буде важче повернути, Крим чи Донбас: відповідь Буданова

П'ятниця 16 лютого 2024 12:27
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Що буде важче повернути, Крим чи Донбас: відповідь Буданова Фото: начальник ГУР Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Донбас буде важче повернути, оскільки там є безперервна лінія постачання, до якої російські війська можуть отримати доступ з будь-якого боку.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Кирило Буданов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю французькому виданню Liberation.

"Я думаю, що Донбас буде важче повернути. Тому що там є безперервна лінія постачання, їхні війська можуть отримати доступ до неї з будь-якого боку. Всі, хто колись володів Кримом, голосно і чітко заявляли, що Крим - це неприступна фортеця, і абсолютно всі втратили цю фортецю. Так само, як Україна десять років тому", - заявив він.

Буданов нагадав, що сьогодні росіяни все ще мають сухопутний коридор до Криму.

"Кримський міст ще стоїть, але жити йому залишилося недовго. Необхідно вирішити два стратегічні завдання: відрізати сухопутний коридор і зруйнувати Кримський міст. Решта - лише питання часу. Півострів буде повернуто. З Донбасом складніше", - заявив він.

За словами начальника ГУР, Росія не наважиться використати ядерну зброю, якщо втратить Крим.

"Ті, хто побоюється ескалації, кажуть, що якщо Росія зрозуміє, що втратить Крим, то може почати ядерну ескалацію. Ви очікуєте, що я закричу "ай", коли почую ці слова? Приводів для застосування ядерної зброї було вже дуже багато, можливо, десятки. І що з того? У російській доктрині ядерна зброя розглядається як "засіб стримування". Це те, чого всі бояться і на чому всі спекулюють", - зазначив Буданов.

Він підкреслив, що для Росії застосування ядерної зброї обійдеться набагато дорожче, ніж її незастосування.

Рейди у Крим

Минулого року українські військові здійснили низку успішних операцій у Криму та поблизу нього. Зокрема, були також і вилазки на окупований півострів.

Однією з найуспішніших операцій українських розвідників було повернення контролю над "вишками Бойка" - нафтовидобувними платформами біля берегів Криму у Чорному морі, які Росія захопила ще у 2015 році. Терористи застосовували конструкцію з початку повномасштабного вторгнення у військових цілях.

Більш детально про те, як українські військові змогли провести таку спецоперацію, можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Крім того, командир групи ПЗРК спецпідрозділу "Артан" Олександр "Лютий" в інтерв'ю РБК-Україна розповів про деталі операцій ГУР.

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Кирило Буданов Крим Донбас Війна Росії проти України
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