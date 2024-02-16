Чек (не) росте. Чи чекати підвищення цін на продукти в Україні: прогноз Мінагрополітики

Про це заявив заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький у коментарі РБК-Україна .

Він зазначив, що й у січні вартість кошика основних продуктових товарів майже не змінилася. "Середні ціни за січень майже не зросли. Щось подорожчало, щось подешевшало. Наприклад, на яйця, після зростання до новорічних свят, ціна впала на 12%, знизилася на 5% ціна свинини та гречки. За багатьма позиціями ціни взагалі не змінювалися. Це хлібобулочні вироби, макарони, мука, м'ясо птиці, молочна продукція", - сказав Висоцький. При цьому на 8% подорожчала капуста, на 10% на буряки та картопля.

Найближчими місяцями ціна на овочі так званого "борщового набору" (капуста, картопля, буряк, морква, цибуля) може продовжити поступово зростати. "Це сезонне зростання до нового врожаю. Обсяг продукції знижується, і вартість зберігання збільшується. Тож на цю продукцію в найближчі 2-3 місяці можливе зростання ціни на 10-15%", - сказав Висоцький.

Серйозних змін цін на яйця, молочну продукцію та м'ясо (свинина, курятина) не очікується. На яйця ціна може навіть дещо знизитись, оскільки кури у приватних господарствах навесні почнуть активніше нестись і це знизить загальний попит на яйця. "Але загалом щодо м'ясомолочної групи товарів ситуація не зміниться - кормова база стабільна", - зазначив Висоцький.

Дефіциту не буде

Не очікується цінових коливань і по крупах, у тому числі гречаної. "Урожай зібраний і 2-3 місяці суттєвих змін не повинно бути", - зазначив заступник міністра. Динаміка цін у травні-червні, за його словами, залежатиме від погодних умов - наскільки ранньою буде весна.

"Але, загалом у першому півріччі суттєвої інфляції від зростання цін на харчову продукцію не очікується. Урожай зібраний і його достатньо. Приміром, за гречкою мінімальна ціна зараз 27 грн за кілограм, урожаю достатньо і підстав для зростання ціни немає", - наголосив Висоцький.

Вплив блокування кордонів на базовий кошик продуктів харчування не повинен. Але можуть зрости ціни на так звані екзотичні овочі та фрукти та рибу, які імпортуються. "Ці групи товарів через блокування кордонів можуть дещо подорожчати, але не критично, оскільки для їх імпорту розвиваються альтернативні шляхи доставки, у тому числі водним транспортом", - сказав Висоцький.

Може продовжити зростати вартість яловичини. Торік вона подорожчала на 21%, а за січень – на 3%. До 90% споживання м'яса в Україні - свинина та курятина. Яловичина фактично у дефіциті і зараз її можна вважати товаром преміум сегмента, зазначив заступник міністра агрополітики.

Уповільнення зростання цін

Нагадаємо, зростання цін на продукти в Україні суттєво сповільнилося наприкінці 2023 року завдяки рекордному врожаю, а також через ускладнення експорту через західний кордон.

За даними Держстату, зростання споживчих цін в Україні у січні 2024 року сповільнилося до 4,7%. Це мінімальне значення з листопада 2020 року, коли інфляція становила 3,8%.

При цьому середні ціни на продукти харчування в Україні у січні 2024 року порівняно з січнем минулого року зросли лише на 3,7%.