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Долар знову подорожчав: НБУ підвищив офіційний курс на 19 лютого

Україна, П'ятниця 16 лютого 2024 15:46
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Долар знову подорожчав: НБУ підвищив офіційний курс на 19 лютого Фото: курс долара виріс на 3 копійки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України підвищив курс долара. Долар дорожчав після різкого зниження напередодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 19 лютого 2024 року встановлено на такому рівні: 37,9719 грн за 1 долар (0,0235 грн).

Долар знову подорожчав: НБУ підвищив офіційний курс на 19 лютого

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 40,8919 гривень за 1 євро (+0,1201 грн).

Долар знову подорожчав: НБУ підвищив офіційний курс на 19 лютого

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 14 копійок до 38,03-38,05 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

Долар знову подорожчав: НБУ підвищив офіційний курс на 19 лютого

udinform.com

На готівковому ринку курс упав на 20 копійок до 38,10 грн/долар.

Прогноз курсу

Фінансові аналітики, банкіри та населення очікують зростання курсу долара протягом найближчих 12 місяців.

За інформацією НБУ, населення України у січні 2024 року погіршило очікування за курсом до 40,13 грн/долар порівняно із груднем (39,75 грн/долар).

Крім того, банкіри в січні очікували на курс на рівні 41,31 грн/долар, а фінансові аналітики - 40,29 грн/долар.

Кабінет міністрів у бюджеті на 2024 рік заклав середній курс на рівні 40,7 грн/долар, до кінця 2024 року курс очікується на рівні 42,1 грн/долар.

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