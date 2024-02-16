Херсон вночі був під обстрілом, тролейбуси не ходять

Херсон в ніч на 16 лютого знову обстріляли російські загарбники. Через пошкодження тролейбуси не вийшли на маршрути.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка у Telegram.

Він зазначив, що внаслідок нічних ворожих обстрілів у Херсоні була пошкоджена контактна мережа. Через це зранку не змогли вивести тролейбуси на маршрути.

Фахівці "Херсонелектротранс" вже розпочали роботи з відновлення. Після усунення пошкоджень 21 тролейбус вийде на лінії.

Терміни відновлення руху тролейбусів у Херсоні поки невідомі.

Ситуація у Херсоні та області

Восени 2022 року українські захисники провели успішний контрнаступ на півдні нашої країни, в рамках якого вдалося звільнити Херсон та правобережну частину області.

Херсон був одним обласним центром, який окупували росіяни у лютому-березні 2022 року.

Зараз Херсон та область перебувають під постійними обстрілами ворога. Так, нещодавно внаслідок обстрілів міста постраждала дитина та загинув 19-річний хлопець.