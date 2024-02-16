У Полтавській області пролунали вибухи під час тривоги

Вибухи пролунали у Полтавській області сьогодні, 16 лютого. Це сталося під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Місцеві жителі зазначають, що вибухи були у кількох районах області. Зокрема, у Кременчуцькому та Миргородському.

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух ракет у бік Кременчука та Полтави.

Оновлено о 15:45

Голова Полтавської ОВА заявив, що росіяни вдруге за добу завдали ударів по регіону. За попередньою інформацією, постраждалих та руйнувань немає.

Повітряна тривога в Україні

Нагадаємо, у Києві та частині центральних, південних та східних областей оголосили повітряну тривогу після 14:50. Вибухи під час тривоги також пролунали у Кропивницькому та Кіровоградській області.

Після цього повітряну тривогу оголосили по всій території України. Повітряні сили пояснили, що є загроза застосування балістики.

Карта повітряних тривог станом на 15:20