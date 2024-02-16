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У Полтавській області пролунали вибухи під час тривоги

Миргород, П'ятниця 16 лютого 2024 15:19
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У Полтавській області пролунали вибухи під час тривоги Фото: у Полтавській області пролунали вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Вибухи пролунали у Полтавській області сьогодні, 16 лютого. Це сталося під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Місцеві жителі зазначають, що вибухи були у кількох районах області. Зокрема, у Кременчуцькому та Миргородському.

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух ракет у бік Кременчука та Полтави.

Оновлено о 15:45

Голова Полтавської ОВА заявив, що росіяни вдруге за добу завдали ударів по регіону. За попередньою інформацією, постраждалих та руйнувань немає.

Повітряна тривога в Україні

Нагадаємо, у Києві та частині центральних, південних та східних областей оголосили повітряну тривогу після 14:50. Вибухи під час тривоги також пролунали у Кропивницькому та Кіровоградській області.

Після цього повітряну тривогу оголосили по всій території України. Повітряні сили пояснили, що є загроза застосування балістики.

Карта повітряних тривог станом на 15:20

У Полтавській області пролунали вибухи під час тривоги

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Кременчук Миргород Полтавская область Повітряна тривога Вибухи
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