У Полтавській області пролунали вибухи під час тривоги
Вибухи пролунали у Полтавській області сьогодні, 16 лютого. Це сталося під час повітряної тривоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Місцеві жителі зазначають, що вибухи були у кількох районах області. Зокрема, у Кременчуцькому та Миргородському.
Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух ракет у бік Кременчука та Полтави.
Оновлено о 15:45
Голова Полтавської ОВА заявив, що росіяни вдруге за добу завдали ударів по регіону. За попередньою інформацією, постраждалих та руйнувань немає.
Повітряна тривога в Україні
Нагадаємо, у Києві та частині центральних, південних та східних областей оголосили повітряну тривогу після 14:50. Вибухи під час тривоги також пролунали у Кропивницькому та Кіровоградській області.
Після цього повітряну тривогу оголосили по всій території України. Повітряні сили пояснили, що є загроза застосування балістики.
Карта повітряних тривог станом на 15:20
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