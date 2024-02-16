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Угорщина приєдналася до коаліції НАТО з розмінування України

П'ятниця 16 лютого 2024 03:57
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Угорщина приєдналася до коаліції НАТО з розмінування України Фото: Угорщина буде розміновувати територію України спільно з партнерами по НАТО (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Угорщина приєдналася до коаліції 20 країн-членів Північноатлантичного союзу (НАТО), що займуться розмінуванням території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook угорського міністра оборони Криштофа Салай-Бобровніцкого.

Нарада країн НАТО відбулася у Брюсселі 15 лютого. Під час зустрічі було підписано угоду про створення Коаліції з протимінної діяльності.

"В Україні одним із найнагальніших завдань, що впливає на повсякденне життя населення, - це розмінування... Сили оборони Угорщини роблять свій внесок у діяльність коаліції на чолі з Литвою, проводячи навчання з розмінування", - написав Салай-Бобровніцкі.

Коаліція НАТО з розмінування України

Днями Литва і ще 20 країн затвердили коаліцію з розмінування України. В артилерійській коаліції нашим першим внеском будуть боєприпаси 155 мм, а в безпілотній - безпілотники і протидронні системи.

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що його країна разом із Латвією очолить безпілотну коаліцію й анонсував передачу нашій країні тисячі дронів у рамках британського пакету вартістю 200 млн фунтів.

12 грудня 2023 року міністр оборони України Рустем Умєров і його колега з Латвії Андріс Спрудс обговорили створення коаліції дронів. Український чиновник висловив вдячність латвійській стороні за відповідну ініціативу.

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