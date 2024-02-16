Буданов: дрони не принесли вирішальної переваги жодній зі сторін, і цього не станеться

Безпілотники активно використовують, як Україною, так й Росією вже не перший рік. Втім, вони не принесуть вирішальної переваги жодній зі сторін.

"Безпілотники використовуються на повну потужність обома сторонами вже не перший рік. Але поки що безпілотники не принесли вирішальної переваги жодній зі сторін, і цього не станеться. І чому ж? Тому що, як і в середньовіччі, поки людина не піде пішки, щоб встановити прапор у ворожий окоп, можна запустити над ним мільйон дронів, і ніхто не забере його назад", - пояснив Буданов.

Дрони для України

12 грудня 2023 року міністр оборони України Рустем Умеров та його колега з Латвії Андріс Спрудс обговорили створення коаліції дронів. Український урядовець висловив подяку латвійській стороні за відповідну ініціативу. Як розповів в січні Спрудс, до коаліції безпілотників приєдналися вже понад 20 країн.

За словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, група країн Альянсу хоче передати українським захисникам мільйон безпілотників у рамках військової допомоги.