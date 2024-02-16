НАТО розглядає план розгортання сил альянсу по всій Європі, - FT

Об'єднане командування підтримки і забезпечення НАТО, командний центр альянсу в південному німецькому місті Ульм, розробляє плани того, як військові сили НАТО розгортатимуться в усій Європі, а також підтримуватимуться і зміцнюватимуться в разі конфлікту з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

У цьому процесі будуть використані уроки, витягнуті з поточних навчань Steadfast Defender, які моделюють великомасштабний конфлікт із противником на сході НАТО, що є найбільшими військовими іграми в історії альянсу з часів холодної війни.

Адмірал Роб Бауер, який очолює комітет НАТО заявив, що навчання були спрямовані на "підготовку до конфлікту з Росією".

Генерал сер Патрік Сандерс, який залишає посаду глави британської армії, попередив, що населення Великої Британії має бути готовим до потенційної війни з Росією.

Британські громадяни мають бути "навчені та екіпіровані" для ведення бойових дій, оскільки Москва планує "перемогти нашу систему і спосіб життя", заявив Сандерс минулого місяця.

За словами співробітника британської розвідки, такі попередження не були спробою посіяти паніку. Він зазначив, що "попередження робляться для того, щоб ми могли передбачити і бути попередженими, оскільки між попередженням і кризою часто проходить дуже короткий проміжок часу".

У НАТО готуються до можливих ескалацій

Раніше керівник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що альянс потребує трансформації, а Захід повинен підготуватися до епохи, в якій все може статися у будь-який час, включаючи початок війни.

Його заява прозвучала на тлі затримки чи обмеження військової допомоги Україні від США та Євросоюзу.

16 січня президент України Володимир Зеленський попередив, що коливання Заходу в підтримці Києва та побоювання ескалації війни з Росією можуть продовжити бойові дії на роки.

Раніше німецьке видання Bild писало, що НАТО має намір провести у лютому масштабні навчання за участю близько 90 тисяч військовослужбовців. Сценарієм навчань є напад РФ на територію Альянсу.

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