Деніел Сайзек: Європа має потенціал допомогти Україні, але не замість США

Чому США зволікають із новим пакетом допомоги Україні, що буде у разі зміни влади в Америці, як звичайні американці ставляться до війни в Україні і які меседжі українські політики отримають від західних лідерів у найближчі кілька днів, – в інтерв'ю РБК-Україна із представником Держдепу Деніелом Сайзеком.

У Мюнхені сьогодні стартує 60-та конференція з питань безпеки, де одна з ключових тем – це, безумовно, війна в Україні та підтримка нашої країни з боку Заходу.

Зустріч лідерів країн та топ-політиків з усього світу відбувається якраз у розпал дискусії у США щодо подальшого фінансування України. Затримка з допомогою від ключового союзника вже надто дорого обходиться українським захисникам на полі бою.

Напередодні конференції РБК-Україна обговорило ситуацію з військовою та бюджетною допомогою від Штатів, а також перемовини щодо гарантій безпеки та політичних ризиків президентської виборчої кампанії з офіційним представником Держдепу США Деніелем Сайзеком.

– Торік, коли президент Байден запропонував пакет допомоги Україні у розмірі 61 млрд доларів, в інтерв'ю нашому виданню ви говорили, що Україна може розраховувати на двопартійну підтримку США. Зараз ми бачимо, як складно та довго проходить цей пакет допомоги у Конгресі. Якщо спікер Палати представників Майк Джонсон все ж таки винесе проект на голосування, ми можемо очікувати позитивного результату?

– Питання обговорюється в американському Конгресі. На жаль, це довгий процес. У США є демократична система і це демократичний процес. Є тимчасова затримка, хоча, звичайно, краще б її не було.

Що ми точно знаємо, то це те, що президент Байден хотів би, щоб Конгрес схвалив новий пакет допомоги зараз. І що президент Байден його команда підтримують тісні контакти з демократами і республіканцями в Конгресі. Вже був крок уперед, коли Сенат схвалив новий пакет допомоги, і очікується, що увесь Конгрес схвалить новий пакет допомоги.

– А коли це може статися?

– Є різні варіанти та можливості. Процес іде, на жаль, повільно, але це є частиною нашої демократичної системи. Я не можу передбачити терміни, але варто зазначити дві речі.

По-перше, двопартійна підтримка України у Конгресі зберігається. І більшість американців підтримують додаткову допомогу Україні. Тому очікується, що Конгрес зрештою схвалить новий пакет.

США також вітає схвалення Євросоюзом додаткової допомоги Україні. І США, і Європа мають повністю підтримувати Україну. Це дає можливість Україні захистити себе. І адміністрація президента Байдена розуміє ситуацію в Україні зараз, і що Україні потрібен новий пакет допомоги.

– Суто технічно, від моменту коли Палата проголосує за пакет, скільки часу може пройти до виділення допомоги?

– Це може бути дуже-дуже швидко. США мають можливість діяти майже одразу. Я не експерт з дій Пентагону, але вони знають, що потрібно зробити. Вони вже зробили. Варто зазначити, що США вже надали 74 млрд доларів підтримки Україні, уряд США та наш Департамент оборони розуміють, як це зробити, і вони готові одразу надати цю допомогу.

– До речі, чому в останній версії проекту допомоги України вирішили виключити фінансування пенсій? Логіка тут така ж, як у випадку із зарплатами для українських військових – що їх мають забезпечувати українські платники податків?

– Я можу дати лише загальну відповідь. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну США та європейські країни працюють разом, щоб підтримувати Україну. Є дискусії про те, що мають США зробити, і що має зробити Євросоюз щодо військової допомоги та спільної фінансової допомоги. Здається, що більш можливо, що Конгрес схвалить новий пакет допомоги, якщо значна частина або більша частина пакету складатиметься з військової допомоги – наскільки мені відомо, але я не знаю всіх подробиць щодо цього.

Але що ми бачили кілька тижнів тому: ЄС схвалив додаткову допомогу, і це поєднання військової допомоги та спільної фінансової допомоги. Ми знаємо, що зараз Євросоюз всього надав Україні більше, ніж США. Так було спочатку. Тому зараз потрібно думати про те, який зміст нового пакету може знайти більшість у Конгресі, і ці питання обговорюються дуже активно.

– В адміністрації президента припускають, що Україна за найгіршого сценарію може залишитися без американської підтримки, і чи може тоді Європа замістити США у цій ролі?

– Це гіпотетичне питання. Що президент Байден та його адміністрація очікують – щоб Конгрес схвалив новий пакет допомоги Україні. Що уряд США вважає з цього приводу щодо Європи. По-перше, спочатку уряд США вважав, що Європа може набагато більше зробити. Але поступово ЄС робить дедалі більше. Також варто відзначити окремі європейські країни, як Німеччина, наприклад, яка надасть 8 млрд доларів Україні цього року самостійно.

Європа має великий промисловий потенціал, щоб надати дуже значну допомогу Україні. Але це не означає, що це має бути замість США. Адже, щоб Україна мала найбільшу можливість успішно захистити себе, і США, і Європа мають повністю підтримувати Україну. І це те, чого президент Байден хоче і чекає.

– Президентська кампанія у Штатах розпочалася. І події у Конгресі тому де-факто підтвердження. Значна частина американського політикуму, як і виборців, орієнтується на Дональда Трампа. Наскільки крутим може бути розворот щодо України після виборів, якщо влада у Білому домі зміниться?

– Звичайно, неможливо передбачити, що станеться у майбутньому. Звичайно, багато людей у світі та багато американців слухають дуже уважно, що претенденти говорять про політику, і щодо України, і щодо безпеки Європи і так далі. І можна сказати, що у демократичній системі це нормально і звичайно, що такі гострі питання обговорюються.

Це гіпотетичне питання: що буде, якщо буде. Тому важко коментувати це, але що ми знаємо зараз, що підтримка адміністрації президента Байдена дуже сильна і ясна. І, як я вже казав, двопартійна підтримка України зберігається у Конгресі, незважаючи на думку будь-якого лідера будь-якої партії. Це просто факт. У Конгресі є більшість щодо підтримки України. І серед самих американців є більшість, що має бути додаткова допомога Україні.

– На ваші відчуття, наскільки тема війни в Україні все ще на порядку денному звичайних американців? Зважаючи на те, що ми бачимо у ваших ЗМІ, війна, звичайно, висвітлюється, але це вже помітно не перший пріоритет, як було деякий час тому.

– У звичайних американців, як і у людей у всьому світі, є свої проблеми, є речі, які їх турбують, наприклад, особисте фінансове становище. Але водночас американці розуміють, що повномасштабне вторгнення Кремля в Україну було зовсім безпідставним, це жорстокий акт, це нелегально і це жахливий приклад агресії. Звичайні американці мають дуже сильне відчуття справедливості. І я точно знаю, що американці поважають українців, які мужньо борються, щоби захищати свою країну.

Звичайно, важко сказати, де питання війни в Україні перебуває на порядку денному американців. Але багато американців про це думають. Моя сім'я, коли ми говоримо з ними телефоном, завжди запитує, що відбувається в Україні і що я думаю про події у вашій країні. Звичайно, це особистий приклад, але, безумовно, можна сказати, що американці не забувають про Україну.

– Як в американському політикумі сприйняли відставку головкома Валерія Залужного та зміну військового керівництва? Це рішення не викликало запитань?

– Уряд США, звичайно, дивиться на ситуацію в Україні та за тим, що там відбувається. Президент Зеленський має право обрати та призначити свого найвищого військового командира. Адміністрація президента Байдена впевнена, що Україна має сильне військове керівництво, якого потребує.

Тут варто зазначити, що Україна досягла багатьох успіхів, хоча зараз ситуація дуже складна та серйозна. Наприклад, Україна повернула половину територій, захоплених Росією після вторгнення, відкрила новий морський шлях у Чорному морі для експорту, що також важливо. Україна також спромоглася знищити кілька російських військових кораблів у Чорному морі. Тут ми бачимо значні успіхи України. Що слід зробити далі? На думку уряду США, потрібно вивчити ситуацію та знайти найкращий шлях уперед. І так, із новим командиром це також можна зробити.

– Україна розпочала процес укладання двосторонніх угод із партнерами, які у нас називають гарантіями безпеки. Вже було підписано такий договір із Британією. Ймовірно, скоро підпишуть такий же з Німеччиною та Францією. Чи варто чекати на подібну угоду зі США? Коли її можна підписати?

– Я не можу коментувати це питання, бо не знаю. Але знаю, що це питання обговорюється у США. Звичайно, будь-яка угода потребує схвалення Конгресу. І, мабуть, це можна зробити іншими способами. Але зазвичай потрібне схвалення Сенату для подібних угод. Тому є багато питань, як це зробити.

Зрозуміло, що Україні потрібна довгострокова підтримка. Ми бачили нещодавно в інтерв'ю російського лідера, що і як він думає про Україну. І було дуже ясно, що поки що таке лідерство є в Росії, Україна залишається в небезпеці. І, можливо, залишиться в небезпеці і після цього лідера. Тому Україні потрібна підтримка Європи, підтримка США. Угода, яка була підписана з Великою Британією, це також важливо. І зрештою мужність та здібності ЗСУ гарантують безпеку України.

– Ми бачили, як спрацювали гарантії США щодо Ізраїлю у перші тижні після атаки ХАМАС та початку операції в Газі. Це може бути той формат, на який варто розраховувати Україні?

– Потенційно це може обговорюватись. Сьогодні я не маю конкретної інформації з цього приводу. Але я знаю, що це питання обговорюється. Наприклад, серед європейських країн є пропозиції, що має бути автоматична реакція, якщо у майбутньому буде вторгнення Росії. Припустимо, цей конфлікт закінчиться і в майбутньому загроза залишається. І є ідея, що обговорюється, якою має бути реакція, щоб це було автоматично.

– Ми з вами говоримо напередодні початку Мюнхенської безпекової конференції. З якими меседжами не лише для України, а й для світу приїхала американська делегація? І чи плануються переговори із українськими представниками?

– Мюнхенська конференція з безпеки – це дуже важлива подія. І на конференцію приїжджають лідери не лише зі США та Європи, але також є представники Індії та Китаю. Віце-президент Камала Харріс представляє США на конференції. Вона виступить із важливою промовою щодо зовнішньої політики США. І один важливий елемент цієї промови – те, що США продовжують підтримувати Україну.

Є чотири великі теми цієї конференції. І підтримка України на першому місці, це важливо. Інші важливі теми – це конфлікт Ізраїлю з ХАМАС, важливість стабільності ситуації навколо Тайваню та важливість співпраці міжнародних інституцій, щоб забезпечити глобальний мир та стабільність. Для Америки Україна – номер один із цих тем.

Держсекретар Блінкен також бере участь у конференції, зустрінеться з міністром закордонних справ України, а також главами МЗС Німеччини, Франції, Індії, Китаю, Вірменії. Він навіть зустрінеться із президентом Азербайджану. Але Україна на дуже високому місці у його пріоритетах. Він зустрінеться з міністром закордонних справ України, вони мають багато питань, які потрібно обговорити. Це гарна нагода для держсекретаря Блінкена отримати найсвіжішу інформацію від уряду України про те, яке зараз становище і що зараз потрібно. І це теж можливість для держсекретаря повторити меседжі про підтримку України та дати свою оцінку того, що буде в Конгресі і коли Україна може очікувати на позитивний результат щодо пакету допомоги.