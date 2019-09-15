Вето Зеленского и пути решения конфликта на Донбассе: главные новости за вчера

Президент Украины Владимир Зеленский ветировал закон, а на форуме YES продолжили обсуждать пути решения конфликта на Донбассе. Подробнее о том, что произошло в субботу, 14 сентября, - в материале РБК-Украина.
Назначен новый глава Днепропетровской ОГА
Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Днепропетровской облгосадминистрации, им стал Александр Бондаренко. Представлять нового главу области Зеленский ездил в Днепр лично.
Отметим, кандидатуру Бондаренко на должность главы Днепропетровской ОГА накануне поддержал Кабмин.
Зеленский ветировал закон
Президент Украины Владимир Зеленский ветировал новый Избирательный кодекс, принятый Радой восьмого созыва. В замечаниях к закону Зеленский, в частности, указал, что предлагаемый Избирательный кодекс содержит положения, которые не соответствуют Конституции Украины.
В Раде зарегистрировали закон о столице
В Верховную раду внесли законопроект, которым предлагается внести изменения в закон о столице. Законопроект подали нардепы от "Слуги народа", текст документа на данный момент отсутствует.
Как известно, в команде Зеленского инициировали разделение полномочий мэра Киева, который согласно действующему закону о столице, автоматически назначается и главой КГГА. Ранее в "Слуге народа" прогнозировали, что новый закон Рада рассмотрит 8 декабря. После его принятия, в частности, могут быть назначены досрочные выборы мэра Киева.
Кучма заявил, что на встрече в нормандском формате Зеленского будут уговаривать уступить Путину
Представитель Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма предполагает, что лидеры Франции и Германии Эммануэль Макрон и Ангела Меркель на встрече в нормандском формате будут подталкивать президента Украины Владимира Зеленского пойти на неприемлемые уступки России.
Главные заявления на форуме YES
14 сентября на форуме YES выступили представители Кабмина, а также спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. В ходе выступлений обсуждались реформы в Украине, а также пути разрешения конфликта на Донбассе.
- Премьер-министр Украины Алексей Гончарук не исключил, что в Украине до конца 2019 года могут провести частичную перепись населения; отметил, что еще полгода-год назад имел "очень приблизительное впечатление" о Владимире Зеленском; заявил о готовности к угрозам от "Северного потока-2"; и анонсировал презентацию программы действий Кабмина.
- Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор отметил, что для проведения выборов на оккупированном Донбассе Россия должна вывести оттуда свои войска.
- Вице-премьер - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что внедрение 5G в Украине нецелесообразно, так как первоначальной целью является завершение процесса внедрения 3G и 4G в ближайшие год-два.
- Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Россия не продемонстрировала политическую волю завершить конфликт на Донбассе. При этом, он отметил, что Украина становится сильнее в борьбе с РФ; анонсировал новые переговоры с помощником президента РФ Владиславом Сурковым; отметил, что США не против присоединиться к переговорам в нормандском формате; рассказал об ожиданиях от встречи Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.
- Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отреагировал на заявление Кучмы, отметив, что Зеленскому не будут "выкручивать руки" на встрече в нормандском формате. Он также заверил, что внесения в Конституцию Украины изменений по поводу особого статуса Донбасса не будет. Кроме того, он отметил, что Зеленский планирует осуществить разведение сил и средств вдоль всей линии разграничения на Донбассе.
- Глава ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак заявил, что поддерживает так называемый "план Штайнмайера" по урегулированию ситуации на Донбассе. Он отметил, что формула Штайнмайера является дорожной картой для реализации минских соглашений.