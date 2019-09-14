Волкер: Вашингтон полностью поддерживает нормандский формат переговоров

Фото: Курт Волкер (РБК-Украина)

Волкер подчеркнул, что проблема не в формате, а в позиции РФ

Соединенные Штаты Америки полностью поддерживают проведение переговоров между Украиной и Россией в нормандском формате. Об этом заявил спецпредставитель США Курт Волкер на совместной пресс-конференции с главой МИД Вадимом Пристайко.

По словам Волкера, Вашингтон полностью поддерживает нормандский формат переговоров. Он подчеркнул, что проблема не в нормандском формате, а в позиции России относительно конфликта на Донбассе.

"Проблема не в формате переговоров, а в позиции России относительно конфликта. Мы предоставляем полную поддержку нормандскому формату", - заявил спецпредставитель.

Напомним, ранее Курт Волкер анонсировал встречу с помощником президента РФ Владиславом Сурковым по ситуации на Донбассе. Волкер отметил, что уже несколько недель ведет переговоры с российской стороной относительно времени встречи. Однако спецпредставитель надеется, что встреча состоится в ближайшее время.

Также РБК-Украина писало, что министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко ответил на заявление представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы о возможном подталкивании Украины к российскому сценарию со стороны Германии и Франции во время нормандской встречи. Пристайко отметил, что не считает такую ситуацию возможной.