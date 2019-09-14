ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Волкер анонсировал встречу с Сурковым

Новости » Политика    14.09.2019 - 18:17
Волкер анонсировал встречу с Сурковым
Фото: Курт Волкер (РБК-Украина)

По словам Волкера, переговоры о времени встречи продолжаются

Спецпредставитель Соединенных Штатов по вопросам Украины Курт Волкер в ближайшее время встретится с помощником президента Российской Федерации Владиславом Сурковым. Об этом он сообщил на пресс-конференции с главой МИД Украины Вадимом Пристайком.

По словам Волкера, уже несколько недель администрации США и России ведут переговоры о дате и времени встречи. Спецпредставитель выразил надежду, что встреча с Сурковым состоится в ближайшее время.

"Мы последние несколько недель стараемся назначить время и надеюсь, что мы встретимся очень скоро", - отметил он.

Напомним, ранее посол США в России Джон Хантсман заявил, что в ближайшее время может состояться встреча Курта Волкера и Владислава Суркова по урегулированию ситуации на Донбассе. Американский посол отметил, что встреча политиков может состояться в Москве.

Как писало РБК-Украина, ранее Волкер предложил Суркову продолжить контакты по ситуации на Донбассе. Известно, что американская сторона предлагала провести встречу в конце августа. Российская сторона пока сроки возможной встречи не согласовывала.

Отметим, обсуждение вопросов урегулирования в Донбассе в формате Волкер-Сурков проходит с августа 2017 года.

Волкер: Украина становится сильнее в противостоянии РФ Волкер: РФ еще не показала политическую волю завершить конфликт на Донбассе
Новости Украины Владислав СурковДонбассвстречаКурт Волкер
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь