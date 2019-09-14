Волкер анонсировал встречу с Сурковым

Фото: Курт Волкер (РБК-Украина)

По словам Волкера, переговоры о времени встречи продолжаются

Спецпредставитель Соединенных Штатов по вопросам Украины Курт Волкер в ближайшее время встретится с помощником президента Российской Федерации Владиславом Сурковым. Об этом он сообщил на пресс-конференции с главой МИД Украины Вадимом Пристайком.

По словам Волкера, уже несколько недель администрации США и России ведут переговоры о дате и времени встречи. Спецпредставитель выразил надежду, что встреча с Сурковым состоится в ближайшее время.

"Мы последние несколько недель стараемся назначить время и надеюсь, что мы встретимся очень скоро", - отметил он.

Напомним, ранее посол США в России Джон Хантсман заявил, что в ближайшее время может состояться встреча Курта Волкера и Владислава Суркова по урегулированию ситуации на Донбассе. Американский посол отметил, что встреча политиков может состояться в Москве.

Как писало РБК-Украина, ранее Волкер предложил Суркову продолжить контакты по ситуации на Донбассе. Известно, что американская сторона предлагала провести встречу в конце августа. Российская сторона пока сроки возможной встречи не согласовывала.

Отметим, обсуждение вопросов урегулирования в Донбассе в формате Волкер-Сурков проходит с августа 2017 года.