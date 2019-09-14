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Зеленский ветировал новый Избирательный кодекс

Новости » Политика    14.09.2019 - 12:44
Зеленский ветировал новый Избирательный кодекс
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Предложения президента к законопроекту обнародованы на сайте ВР

Президент Украины Владимир Зеленский ветировал новый Избирательный кодекс. Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.

Последний этап прохождения документа - готовится на рассмотрение с вето президента.

Зеленский ветировал новый Избирательный кодекс

Напомним, спикер Верховной рады 8 созыва Андрей Парубий в конце августа подписал законопроект о новом избирательном кодексе. "Глава профильного комитета Верховной рады сегодня подписал избирательный кодекс с открытыми списками. И это открыло для меня путь - подписать закон, и я безотлагательно подписал избирательный кодекс. Спасибо каждому народному депутату, который проголосовал за избирательный кодекс!" - написал глава ВР 8 созыва.

Как писало РБК-Украина ранее, 12 июля Верховная рада Украины провалила постановление об отмене принятого нового избирательного кодекса. Проект поддержали лишь 2 нардепа при 226 минимально необходимых. Таким образом, Рада разблокировала подписание документа для спикера парламента 8 созыва Парубия и президента Украины Зеленского.

Подчеркнем, представитель президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук отмечал, что новый избирательный кодекс Украины был принят с нарушением регламента ВР.

Так, 11 июля нардепы во втором чтении накануне внеочередных парламентских выборов после ряда провальных голосований приняли новый избирательный кодекс с открытыми списками. В новом избирательном кодексе проходной барьер составит 5%. В документе также предусмотрено введение онлайн процедуры изменения места голосования на выборах в Верховную раду и президента.

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