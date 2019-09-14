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Зеленский назначил нового главу Днепропетровской ОГА

Новости » Политика    14.09.2019 - 12:23
Зеленский назначил нового главу Днепропетровской ОГА
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Новым главой ОГА стал Александр Бондаренко

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в Днепропетровскую область назначил нового главу областной государственной администрации. Так, на сайте Офиса президента опубликован соответствующий указ главы государства №694/2019.

"Назначить Бондаренко Александра Викторовича председателем Днепропетровской областной государственной администрации", - сказано в документе.

Как писало РБК-Украина ранее, Кабинет министров Украины поддержал проект указа президента о назначении Бондаренко главой Днепропетровской областной государственной администрации.

В частности, в пятницу Кабинет министров провел заседание, на котором поддержал проект указа о назначении Александра Бондаренко главой Днепропетровской ОГА.

Из декларации Бондаренко известно, что ему принадлежит доля компании Би энд Би Фудз, в ней он числится директором. Также владеет компаниями Устойчивые Бизнес Системы, Лок Сток и Филд Маркетинг, которые были основаны не более двух лет назад

Напомним, на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский назначил бизнесмена Виталия Коваля новым главой Ровенской ОГА.

До этого Кабинет министров Украины поддержал переназначение Юлии Светличной главой Харьковской областной государственной администрации, которая возглавила ОГА еще в октябре 2016 года.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийДнепропетровская ОГА
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