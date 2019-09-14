Вице-премьер рассказал о перспективах 5G в Украине

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По его словам, внедрение 5G в Украине уже сегодня нереалистично и нецелесообразно

В Украине внедрение 5G нецелесообразно, так как первоначальной целью является завершение внедрения 3G и 4G в ближайшие год-два. Об этом заявил вице-премьер - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров на 16-й конференции YES в Киеве, передает корреспондент РБК-Украина.

"Чтобы прийти к вопросу 5G, надо много починить того, что у нас сломано. Ни один человек в стране не понимает, какое у нас реальное проникновение интернета в регионы. Мы очень хотим это отремонтировать это в ближайшие несколько месяцев", - сказал он.

По его словам, целью на сегодняшний день является доступ всех населенных пунктов Украины к широкополосному интернету в течение трех лет.

Также вице-премьер заявил, что полноценное внедрение 3G и 4G также требует дополнительного времени и усилий, так как до сих пор в Украине много «белых» или "черных" пятен без этой связи.

Напомним, РБК-Украина писало, что мобильные операторы "Киевстар", Vodafone и lifecell договорились расширить покрытие 4G в Украине.

Добавим, чт в июле заместитель руководителя Офиса президента Алексей Гончарук заявил, что в течение года связь четвертого поколения (4G) должна охватить всю территорию Украины.

Также сообщалось, что президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ. В Офисе также отметили, что 4G внедрена и работает почти в каждом областном центре.