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Зеленский хочет развести силы на всех участках Донбасса, - Пристайко

Новости » Политика    14.09.2019 - 18:57
Зеленский хочет развести силы на всех участках Донбасса, - Пристайко
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Киев планирует развести силы вдоль всей линии разграничения

Президент Украины Владимир Зеленский планирует осуществить разведение сил и средств вдоль всей линии разграничения на Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время пресс-конференции со спецпредставителем США Куртом Волкером.

По словам Пристайко, Киев рассчитывает на прогресс в переговорах по ситуации на Донбассе. Он добавил, что в случае прогресса Зеленский планирует осуществить разведения войск на всей линии разграничения на Донбассе.

"Шестой год ведем переговоры, чтобы война ушла с нашей земли. Мы рассчитываем, что на этот раз прогресс будет укреплен и мы сможем двигаться дальше. Мы завершили разведения сил в Станице Луганской, президент Зеленский хочет развести силы вдоль всей линии соприкосновения", - заявил глава МИД.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новое разведение сил и средств на Донбассе. Глава государства рассказал, что в ближайшие недели состоится розведеня сил в Петровском и Золотом.

Как писало РБК-Украина, в России заявили, что потребуют заключения письменных соглашений во время встречи в нормандском формате. В частности, российская сторона требует прописать в соглашениях разведение сил в Станице Луганской, Золотом и Петровском.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийДонбасснормандский форматВадим Пристайко
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