ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Гончарук рассказал об отношениях с Зеленским

Новости » Общество    14.09.2019 - 10:16
Гончарук рассказал об отношениях с Зеленским
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Гончарук заявил, что еще год назад имел "очень приблизительное впечатление" о Зеленском

Премьер-министр Алексей Гончарук сказал, что еще полгода-год назад имел "очень приблизительное впечатление" о Владимире Зеленском. Об этом он заявил на форуме "Ялтинской европейской стратегии", передает корреспондент РБК-Украина.

"Народ Украины сделал ставку, доверив будущее страны одному человеку - Владимиру Зеленскому. Он политический лидер нашей команды, по которому я сверяю правильность курса. Я очень в него верю. Еще полгода-год, честно говоря, у меня было очень приблизительное впечатление о нем. После того, как я с ним познакомился и поработал с ним пару месяцев, у меня нет сомнений, что украинский народ сделал правильный выбор", - сказал премьер.

Он также выразил надежду, что его команда сможет поработать пять лет и уточнил, что не собирается всю жизнь заниматься политикой или государственным управлением. На вопрос о том, будет ли баллотироваться в президенты через 5-10 лет, Гончарук призвал "не заглядывать так далеко".

Напомним, 9 августа Верховная рада Украины назначила на должность премьер-министра Алексея Гончарука. За его назначение проголосовали 290 парламентариев. Источники РБК-Украина сообщали, что глава Офиса президента Андрей Богдан лоббирует на кресло премьера замглавы ОП Алексея Гончарука. Также, по информации агентства, последние несколько недель, по сути, безальтернативным кандидатом на кресло премьера является именно Гончарук.

В Украине до конца года могут провести частичную перепись населения Кучма считает, что Макрон и Меркель будут уговаривать Зеленского уступить Путину
Новости Украины Владимир ЗеленскийАлексей Гончарук
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь