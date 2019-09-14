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Волкер: Украина становится сильнее в противостоянии РФ

Новости » Политика    14.09.2019 - 17:37
Волкер: Украина становится сильнее в противостоянии РФ
Фото: Курт Волкер (РБК-Украина)

Волкер надеется на прогресс в мирных переговорах

Украина становится сильнее в борьбе с Российской Федерацией. Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов по вопросам Украины Курт Волкер на форуме "Ялтинская европейская стратегия".

По словам Волкера, Вашингтон одобряет текущую ситуацию в Украине и надеется на прогресс в процессе мирных переговоров. Спецпредставитель подчеркнул, что Украина усиливается в борьбе с Россией.

"На данный момент мы очень одобряем ситуация в Украине, и мы надеемся, что это даст импульс мирным переговорам. Украина усиливается против России", - заявил он.

Напомним, ранее спецпредставитель США Курт Волкер заявлял, что Россия не продемонстрировала политической воли в вопросе завершения конфликта на Донбассе. Волкер также добавил, что в России не получилось использовать конфликт на Донбассе для давления на Украину.

Кроме того, Волкер заявлял, что надеется на дальнейший обмен заключеннымы между Украиной и Российской Федерацией, а также всестороннее прекращение огня на Донбассе и полное выполнение минских соглашений. По словам Волкера, обмен должен послужить импульсом для дальнейшего освобождения политзаключенных с РФ.

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