Вето Зеленського та шляхи вирішення конфлікту на Донбасі: головні новини за вчора

Президент України Володимир Зеленський ветував закон, а на форумі YES продовжили обговорювати шляхи вирішення конфлікту на Донбасі. Детальніше про те, що сталося в суботу, 14 вересня, - в матеріалі РБК-Україна.
Призначений новий голова Дніпропетровської ОДА
Президент України Володимир Зеленський призначив нового главу Дніпропетровської облдержадміністрації, ним став Олександр Бондаренко. Представляти нового очільника області Зеленський їздив в Дніпро особисто.
Зазначимо, кандидатуру Бондаренкf на посаду голови Дніпропетровської ОДА напередодні підтримав Кабмін.
Зеленський ветував закон
Президент України Володимир Зеленський ветував новий Виборчий кодекс, прийнятий Радою восьмого скликання. У зауваженнях до закону Зеленський, зокрема, зазначив, що пропонований Виборчий кодекс містить положення, які не відповідають Конституції України.
У Раді зареєстрували закон про столицю
У Верховну раду внесли законопроект, яким пропонується внести зміни в закон про столицю. Законопроект подали нардепи від "Слуги народу", текст документа на даний момент відсутній.
Як відомо, в команді Зеленського ініціювали розділення повноважень мера Києва, який згідно з чинним законом про столицю, автоматично призначається і головою КМДА. Раніше в "Слузі народу" прогнозували, що новий закон Рада розгляне 8 грудня. Після його прийняття, зокрема, можуть бути призначені дострокові вибори мера Києва.
Кучма заявив, що на зустрічі в нормандському форматі Зеленського будуть вмовляти поступитися Путіну
Представник України в тристоронній контактній групі Леонід Кучма припускає, що лідери Франції та Німеччини Еммануель Макрон і Ангела Меркель на зустрічі в нормандському форматі будуть підштовхувати президента України Володимира Зеленського піти на неприйнятні поступки Росії.
Головні заяви на форумі YES
14 вересня на форумі YES виступили представники Кабміну, а також спецпредставник США по Україні Курт Волкер. В ході виступів обговорювалися реформи в Україні, а також шляхи вирішення конфлікту на Донбасі.
- Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук не виключив, що в Україні до кінця 2019 року можуть провести частковий перепис населення; зазначив, що ще півроку-рік тому мав "дуже приблизне враження про Володимира Зеленського"; заявив про готовність до загроз від "Північного потоку-2"; і анонсував презентацію програми дій Кабміну.
- Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор зазначив, що для проведення виборів на окупованому Донбасі Росія повинна вивести звідти свої війська.
- Віце-прем'єр - міністр цифровий трансформації України Михайло Федоров заявив, що впровадження 5G в Україні недоцільно, так як первинною метою є завершення процесу впровадження 3G і 4G в найближчі рік-два.
- Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що Росія не продемонструвала політичну волю завершити конфлікт на Донбасі. При цьому, він зазначив, що Україна стає сильнішою в боротьбі з РФ; анонсував нові переговори з помічником президента РФ Владиславом Сурковим; зазначив, що США не проти приєднатися до переговорів у нормандському форматі; розповів про очікування від зустрічі Зеленського з президентом США Дональдом Трампом.
- Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко відреагував на заяву Кучми, зазначивши, що Зеленському не будуть "викручувати руки" на зустрічі в нормандському форматі. Він також запевнив, що внесення до Конституції України змін щодо особливого статусу Донбасу не буде. Крім того, він зазначив, що Зеленський планує здійснити розведення сил і засобів вздовж всієї лінії розмежування на Донбасі.
- Голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак заявив, що підтримує так званий "план Штайнмайера" по врегулюванню ситуації на Донбасі. Він зазначив, що формула Штайнмайера є дорожньою картою для реалізації мінських угод.