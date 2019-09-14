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В Украине до конца года могут провести частичную перепись населения

Новости » Общество    14.09.2019 - 09:36
В Украине до конца года могут провести частичную перепись населения
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Гончарук сомневается, что в этом году правительству удастся полностью провести перепись населения

В этом году правительство попытается провести частичную перепись населения. Об этом на форуме "Ялтинская европейская стратегия" заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы думаем над тем, как провести перепись уже в этом, а не следующем году. Я не думаю, что это можно сделать полностью, но какую-то часть мы точно сделаем",- сказал Гончарук.

Он также пообещал "посвятить следующий год большим системным реформам", которые должны быть проголосованы парламентом осенью этого года и призвал "сделать Украину великой и счастливой", перефразируя лозунг американского президента Дональда Трампа.

Напомним, изначально перепись населения была запланирована на декабрь 2020 года. РБК-Украина сообщало, что Кабинет министров запланировал провести перепись населения в 2020 году. Для переписи планировалось использовать смартфоны.

Позже с предложением провести перепись населения в декабре 2019 года выступили в Офисе президента Владимира Зеленского. По словам Руслана Стефанчука, рассматривается вариант сокращения растрат на проведение переписи, из-за чего она будет проходить в бумажном варианте.

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