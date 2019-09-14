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Волкер: РФ еще не показала политическую волю завершить конфликт на Донбассе

Новости » Политика    14.09.2019 - 16:01
Волкер: РФ еще не показала политическую волю завершить конфликт на Донбассе
Фото: Курт Волкер (Виталий Носач/РБК-Украина)

Спецпредставитель США по Украине также прокомментировал вероятность проведения выборов в ОРДЛО

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Россия не продемонстрировала политическую волю завершить конфликт на Донбассе. Об этом он сказал в ходе своего выступления на форуме "Ялтинская европейская стратегия", передает корреспондент РБК-Украина.

Волкер также прокомментировал возможность проведения выборов на оккупированных территориях Донбасса.

"Свободные выборы могут состояться лишь в честной и свободной, безопасной среде... Пока Россия не продемонстрировала политическую волю завершить конфликт", - сказал он.

Американский дипломат также подчеркнул, что Россия пыталась использовать конфликт для давления на Украину и украинскую политику, "но это не получается".

Напомним, ранее специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины заявил, что надеется на дальнейший обмен политзаключенными, прекращение огня на Донбассе и полное осуществление минских соглашений. По словам Волкера, обмен должен послужить импульсом для дальнейшего освобождения политзаключенных.

Как писало РБК-Украина, временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что для проведения выборов на оккупированных территориях Донбасса Россия должна сначала вывести оттуда свои войска.

Добавим также, президент США Дональд Трамп поздравил Украину и РФ с проведенным обменом политзаключенными. По его словам, нынешний обмен может стать "гигантским" шагом к миру между Украиной и РФ.

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