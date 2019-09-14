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В Конституцию не будут вносить никаких особых статусов, - Пристайко

Новости » Политика    14.09.2019 - 17:51
В Конституцию не будут вносить никаких особых статусов, - Пристайко
Фото: Вадим Пристайко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции с Куртом Волкером

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заверил, что внесения в Конституцию Украины изменений по поводу особого статуса Донбасса не будет. Об этом он сказал в ходе совместной пресс-конференции с спецпредставителем Госдепартамента США Куртом Волкером.

"Мы не вносим в Конституцию никаких особых статусов", - заявил глава МИД.

Министр подчеркнул, что, согласно минским договоренностям, любые вопросы, связанные с особым порядком самоуправления в ОРДЛО, проходят в неразрывной связи с общеукраинской реформой - децентрализацией.

"Это наша реформа и мы ее делаем для себя",- сказал Пристайко.

Напомним, в ходе разговора президента Украины Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным из-за обострения на Донбассе, когда погибли четверо украинских военнослужащих, Путин потребовал закрепить особый статус Донбасса.

Как писало РБК-Украина ранее, в октябре 2018 года Верховная рада 8 созыва продлила действие закона об особом статусе Донбасса. Подчеркнем, действие закона нардепы продлили до 31 декабря 2019 года включительно. Действие документа должно было закончиться 10 октября 2018 года. Это решение приветствовали в Соединенных Штатах Америки и Европейском союзе.

Добавим также, в Раде предыдущего созыва отмечали, что продолжение закона об особом статусе Донбасса нужно для продолжения санкций против Российской Федерации.

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Новости Украины ДонбассВадим Пристайко
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