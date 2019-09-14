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Волкер рассказал, чего ожидать от встречи Зеленского с Трампом

Новости » Политика    14.09.2019 - 18:01
Волкер рассказал, чего ожидать от встречи Зеленского с Трампом
Фото: Курт Волкер (РБК-Украина)

Волкер подчеркнул, что главная задача США - сделать Украину успешной

Встреча президента украины Владимира Зеленского с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом продемонстрирует сильную поддержку Вашингтона. Об этом заявил специальный представитель Госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер на форуме "Ялтинская европейская стратегия".

По словам Волкера, от встречи лидеров Украины и США стоит ожидать подтверждения поддержки Украины и процесса реформ. Он добавил, что Вашингтон пытается помочь Украине быть успешной.

"Чего можно ожидать? Заявления США о сильной поддержке Украины и процесса реформ, мира, я думаю, что четкий месседж - мы стараемся помогать Украине быть успешной", - подчеркнул спецпредставитель.

Напомним, ранее временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что встреча Зеленского и Трампа может состояться в период с 23 по 26 сентября в Нью Йорке. В этот период украинский президент будет принимать участие в заседание Генеральной ассамблеи ООН.

До этого о возможной встрече президентов Украины и США до конца сентября сообщал новоназначенный министр иностранных дел Вадим Пристайко. По словам Пристайко, встреча лидеров государств может состояться после 23 сентября.

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