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Гончарук рассказал, когда Кабмин представит свою программу действий в ВР

Новости » Политика    14.09.2019 - 10:56
Гончарук рассказал, когда Кабмин представит свою программу действий в ВР
Фото: Алексей Гончарук (kmu.gov.ua)

Рада должна поддержать программу правительства

Правительство через пару недель в Верховной раде представит свою программу действий. Об этом премьер-министр Алексей Гончарук сообщил на форуме "Ялтинская европейская стратегия", передает корреспондент РБК-Украина.

ВР должна одобрить данную программу.

"За пару недель мы, новое правительство, представим нашу программу в парламенте для того, чтобы они ее поддержали. По ней будем работать, там будут цифры, планы, будут детали", - сказал премьер.

По его словам, перед его Камином стоит задача добиться экономического роста в 40% за ближайшие пять лет, что будет достигаться через открытие рынка земли, наведение порядка с монополиями, реформу трудовых отношений и т.д.

Напомним, представитель правительства в Верховной раде Ирина Верещук анонсировала, что программа деятельности Кабинета министров Украины будет разработана и представлена ​​до 29 сентября.

Как писало РБК-Украина ранее, 2 сентября премьер-министр Алексей Гончарук назвал сроки окончания программы деятельности правительства. Он подчеркивал, что до конца месяца программа будет готова.

Так, 29 августа Верховная рада 9 созыва назначила весь состав Кабинета министров.

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Новости Украины Кабинет Министров УкраиныВерховная РадаАлексей Гончарук
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