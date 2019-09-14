Глава ОБСЕ поддерживает план Штайнмайера

Фото: Мирослав Лайчак (flickr.com unisgeneva)

По словам Лайчака, формула Штайнмайера является дорожной картой для реализации минских соглашений

Глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак заявил о поддержке так называемого "плана Штайнмайера". Об этом он сказал в ходе выступления на форуме "Ялтинская европейская стратегия", передает корреспондент РБК-Украина.

По словам главы ОБСЕ, формула Штайнмайера является дорожной картой для реализации минских соглашений.

"У нас есть принцип, как читать Минск - это план Штайнмайера, и я считаю, что это хорошая почва (для выполнения минских договоренностей, - ред.)", - отметил он.

"Раньше мы видели, как стороны (Украина и РФ,- ред.) просто переводят стрелки друг на друга (в вопросе мирного урегулирования, -ред.), но сейчас ситуация поменялась. Раньше российская сторона говорила, что она хочет мира, но не имеет партнера в Украине. Теперь у них есть партнер, и мы увидели первые результаты: обмен пленными, прогресс вокруг моста в Станице Луганской и т. д.", - добавил Лайчак.

Кроме того, глава МИД Словакии подчеркнул необходимость восстановления территориальной целостности Украины.

"Украина сейчас является жертвой агрессии - нужно вернуть мир и восстановить ее территориальную целостность", - отметил он.

В частности, "формула Штайнмайера" предусматривала порядок, при котором Верховная рада сначала принимает закон о проведении выборов на территории ОРДЛО, затем проводятся выборы на этой территории, после чего ОБСЕ делает вывод о том, соответствовали ли проведенные выборы европейским стандартам.

Напомним, в конце августа заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что возвращение к плану Штайнмайера по урегулированию ситуации на Донбассе станет движением назад для Украины. Замглавы МИД подчеркивала, этот план ни к чему не приводит.

Как писало РБК-Украина, глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что украинские власти прорабатывают возможность проведения местных выборов по всей стране, включая ОРДЛО.

Пристайко отметил, что пять лет назад Украина согласилась на минские соглашения, которые предусматривают выборы на неподконтрольном Донбассе. Он также подчеркнул, что так называемую "формулу Штайнмайера" пятый президент Петр Порошенко согласовал еще 2016 году.

Однако позже министр отметил, что выборы на оккупированных территориях Донбасса возможны только после того, как оккупанты покинут территорию Украины.