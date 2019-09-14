Кучма считает, что Макрон и Меркель будут уговаривать Зеленского уступить Путину

Фото: Леонид Кучма (Виталий Носач/РБК-Украина)

Лидеры Франции и Германии будут подталкивать Украину к неприемлемым уступкам РФ, заявил Кучма

Представитель Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма предполагает, что лидеры Франции и Германии будут подталкивать Украину к неприемлемым уступкам России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его он интервью Associated Press.

Кучма обеспокоен тем, что лидеры Франции и Германии Эммануэль Макрон и Ангела Меркель будут подталкивать президента Украины Владимира Зеленского к компромиссам, таким как утверждение плана по проведению местных выборов на временно оккупированной территории Донбасса, без всякого надзора со стороны украинского правительства.

"У меня нет большой надежды. Зеленскому будет очень трудно - он будет один против трех человек", - полагает Кучма.

Кучма отметил, что Украина привержена мирным соглашениям, которые она подписала в Минске в 2015 году, но настаивает на том, чтобы РФ отозвала боевиков и вернула украинским войскам контроль над границей, прежде чем проводить там выборы.

"Давайте соблюдать Минские договоренности… Безопасность на первом месте. Вам нужно вывести войска, вывести тяжелое вооружение, вернуть нам границу, и тогда мы проведем свободные выборы", - подчеркнул он.

Напомним, ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Российская Федерация на будущем саммите "нормандской четверки" потребует заключения письменных соглашений.