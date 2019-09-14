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Украина готова к угрозам, связанным с "Северным потоком-2"

Новости » Политика    14.09.2019 - 10:43
Украина готова к угрозам, связанным с "Северным потоком-2"
Фото: Алексей Гончарук (Виталий Носач/РБК-Украина)

Премьер-министр Украины публично назвал РФ агрессором

Премьер-министр Алексей Гончарук считает Россию агрессором, в то же время заявил, что с ней придется сосуществовать. Об этом он заявил на форуме "Ялтинская европейская стратегия", передает корреспондент РБК-Украина.

"Лично для меня Россия как государство - это агрессор. Тут нет никаких вопросов… Но это не отменяет того, что Россия - наш самый большой сосед, и нужно просто осознать как сосуществовать с этой большой страной в будущем. Мы собираемся быть прагматичными, самый лучший ответ любому агрессору - это наш собственный успех",- заявил Гончарук.

Также премьер-министр заверил, что правительство понимает все угрозы для Украины, связанные со строительством российского газопровода "Северный поток-2".

"Конечно, инфраструктурные проекты других стран, особенно такие, несущие ярко выраженный политический подтекст, это часть гибридной борьбы против Украины. Мы понимаем все риски, мы очень хорошо информированы, мы готовы, я не думаю, что есть смысл переживать из-за этого", - сказал премьер.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский публично назвал Россию агрессором.

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Новости Украины Российская ФедерацияАлексей Гончарук
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