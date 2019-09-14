В США назвали условие для проведения выборов в ОРДЛО

Фото: Уильям Тейлор (УНИАН)

Тейлор особо подчеркнул, что для проведения выборов необходима безопасность

Для проведения выборов на оккупированных территориях Донбасса Россия должна сначала вывести оттуда свои войска. Об этом в комментарии РБК-Украина в кулуарах форума "Ялтинская европейская стратегия" заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

Он подчеркнул, что для проведения выборов необходима безопасность.

"Для того, чтобы проводить выборы, нужна безопасность. Для того, чтобы провести выборы, нужна регистрация граждан, создание избирательных комиссий, кандидаты должны иметь возможность зарегистрироваться и вести кампанию, СМИ должны иметь возможность приехать. Для этого всего нужна безопасность", - отметил Тейлор.

Поверенный в делах США отметил, что обеспечение безопасности на выборах является приоритетом.

"Во время так называемого "референдума" в Крыму мы видели, как выглядит "безопасность" под российской оккупацией. Это небезопасность. Потому, по нашему мнению, надо обеспечить безопасность, чтобы проводить выборы. Это приоритет, таким должен быть порядок", - сказал Тейлор.

"Российских войск там (в ОРДЛО,- ред.) быть не должно", - подчеркнул американский дипломат.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что украинские власти прорабатывают возможность проведения местных выборов по всей стране, включая отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Пристайко отметил, что пять лет назад Украина согласилась на минские соглашения, которые предусматривают выборы на неподконтрольном Донбассе.

Он также подчеркнул, что так называемую формулу Штайнмайера пятый президент Петр Порошенко согласовал еще 2016 году.

Как писало РБК-Украина, затем Пристайко подчеркнул, что выборы в ОРДЛО должны состояться после того, как оккупанты покинут территорию Украины.

Подчеркнем также, президент Украины Владимир Зеленский назвал главное условие для проведения местных выборов на оккупированных территориях Донбасса. Он считает, что выборы в ОРДЛО возможны только после полного отвода войск. Данный вопрос также будет обсуждаться на саммите в нормандском формате.