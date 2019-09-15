Вето Зеленского и пути решения конфликта на Донбассе: главные новости за вчера

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Также в Раде зарегистрировали закон о столице

Президент Украины Владимир Зеленский ветировал закон, а на форуме YES продолжили обсуждать пути решения конфликта на Донбассе. Подробнее о том, что произошло в субботу, 14 сентября, - в материале РБК-Украина.

Назначен новый глава Днепропетровской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Днепропетровской облгосадминистрации, им стал Александр Бондаренко. Представлять нового главу области Зеленский ездил в Днепр лично.

Отметим, кандидатуру Бондаренко на должность главы Днепропетровской ОГА накануне поддержал Кабмин.

Зеленский ветировал закон

Президент Украины Владимир Зеленский ветировал новый Избирательный кодекс, принятый Радой восьмого созыва. В замечаниях к закону Зеленский, в частности, указал, что предлагаемый Избирательный кодекс содержит положения, которые не соответствуют Конституции Украины.

В Раде зарегистрировали закон о столице

В Верховную раду внесли законопроект, которым предлагается внести изменения в закон о столице. Законопроект подали нардепы от "Слуги народа", текст документа на данный момент отсутствует.

Как известно, в команде Зеленского инициировали разделение полномочий мэра Киева, который согласно действующему закону о столице, автоматически назначается и главой КГГА. Ранее в "Слуге народа" прогнозировали, что новый закон Рада рассмотрит 8 декабря. После его принятия, в частности, могут быть назначены досрочные выборы мэра Киева.

Кучма заявил, что на встрече в нормандском формате Зеленского будут уговаривать уступить Путину

Представитель Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма предполагает, что лидеры Франции и Германии Эммануэль Макрон и Ангела Меркель на встрече в нормандском формате будут подталкивать президента Украины Владимира Зеленского пойти на неприемлемые уступки России.

Главные заявления на форуме YES

14 сентября на форуме YES выступили представители Кабмина, а также спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. В ходе выступлений обсуждались реформы в Украине, а также пути разрешения конфликта на Донбассе.