Вето Зеленського та шляхи вирішення конфлікту на Донбасі: головні новини за вчора

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Також у Раді зареєстрували закон про столицю

Президент України Володимир Зеленський ветував закон, а на форумі YES продовжили обговорювати шляхи вирішення конфлікту на Донбасі. Детальніше про те, що сталося в суботу, 14 вересня, - в матеріалі РБК-Україна.

Призначений новий голова Дніпропетровської ОДА

Президент України Володимир Зеленський призначив нового главу Дніпропетровської облдержадміністрації, ним став Олександр Бондаренко. Представляти нового очільника області Зеленський їздив в Дніпро особисто.

Зазначимо, кандидатуру Бондаренкf на посаду голови Дніпропетровської ОДА напередодні підтримав Кабмін.

Зеленський ветував закон

Президент України Володимир Зеленський ветував новий Виборчий кодекс, прийнятий Радою восьмого скликання. У зауваженнях до закону Зеленський, зокрема, зазначив, що пропонований Виборчий кодекс містить положення, які не відповідають Конституції України.

У Раді зареєстрували закон про столицю

У Верховну раду внесли законопроект, яким пропонується внести зміни в закон про столицю. Законопроект подали нардепи від "Слуги народу", текст документа на даний момент відсутній.

Як відомо, в команді Зеленського ініціювали розділення повноважень мера Києва, який згідно з чинним законом про столицю, автоматично призначається і головою КМДА. Раніше в "Слузі народу" прогнозували, що новий закон Рада розгляне 8 грудня. Після його прийняття, зокрема, можуть бути призначені дострокові вибори мера Києва.

Кучма заявив, що на зустрічі в нормандському форматі Зеленського будуть вмовляти поступитися Путіну

Представник України в тристоронній контактній групі Леонід Кучма припускає, що лідери Франції та Німеччини Еммануель Макрон і Ангела Меркель на зустрічі в нормандському форматі будуть підштовхувати президента України Володимира Зеленського піти на неприйнятні поступки Росії.

Головні заяви на форумі YES

14 вересня на форумі YES виступили представники Кабміну, а також спецпредставник США по Україні Курт Волкер. В ході виступів обговорювалися реформи в Україні, а також шляхи вирішення конфлікту на Донбасі.