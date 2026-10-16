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Наказ про обмеження супутникового зв'язку для України надійшов із Білого дому, - Reuters

03:35 16.10.2026 Пт
2 хв
aimg Едуард Ткач
Наказ про обмеження супутникового зв'язку для України надійшов із Білого дому, - Reuters Фото: наказ отримав Пентагон (Getty Images)
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Розпорядження обмежить роботу супутникової системи, яку Україна використовує для зв'язку на полі бою та управління дронами, надійшло з Білого дому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами трьох джерел, повідомлення про необхідність уповільнити надання компанією SpaceX послуг Starshield українським військовим керівництво Міноборони США отримало з Білого дому.

Чиновники не уточнили, хто саме у Білому домі ухвалив це рішення і хто відповідав за виконання наказу. Але зазначимо, що Пентагон є найбільшим замовником Starshield, воєнної версії сервісу Starlink.

На тлі вищезгаданої інформації агентство Reuters звернулося за коментарем до ще одного неназваного високопосадовця, проте він спростував, що до цього наказу міг бути причетний президент США Дональд Трамп.

"Президент ніколи не робив такого запиту", - сказав він.

Також у Білому домі не відповіли на запитання про те, чи могли інші посадові особи адміністрації звертатися з таким проханням.

Що ще важливо знати

Нагадаємо, днями президент України Володимир Зеленський повідомив, що останніми днями Сили оборони України зіткнулися з обмеженнями роботи Starlink. Зокрема, українські військові не могли використовувати дрони на швидкості понад 160 км/год.

При цьому, за даними РБК-Україна, 15 жовтня ситуація з обмеженням роботи Starshield (військового пакету Starlink) в Україні покращилася.

До речі, сенатор Том Тілліс закликав владу США провести розслідування щодо діяльності Пентагону після того, як Україна зіткнулася з обмеженням роботи Starlink.

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