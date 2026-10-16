Наказ про обмеження супутникового зв'язку для України надійшов із Білого дому, - Reuters

Розпорядження обмежить роботу супутникової системи, яку Україна використовує для зв'язку на полі бою та управління дронами, надійшло з Білого дому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За словами трьох джерел, повідомлення про необхідність уповільнити надання компанією SpaceX послуг Starshield українським військовим керівництво Міноборони США отримало з Білого дому.

Чиновники не уточнили, хто саме у Білому домі ухвалив це рішення і хто відповідав за виконання наказу. Але зазначимо, що Пентагон є найбільшим замовником Starshield, воєнної версії сервісу Starlink.

На тлі вищезгаданої інформації агентство Reuters звернулося за коментарем до ще одного неназваного високопосадовця, проте він спростував, що до цього наказу міг бути причетний президент США Дональд Трамп.

"Президент ніколи не робив такого запиту", - сказав він.

Також у Білому домі не відповіли на запитання про те, чи могли інші посадові особи адміністрації звертатися з таким проханням.