Победа Усика и подготовка ко Дню Независимости: новости за выходные

Война России против Украины: последние новости

Усик снова победил Джошуа

Титульный поединок между боксерами Александром Усиком и Энтони Джошуа завершился победой украинского чемпиона по решению судей. Усик сказал, что готов выйти на ринг снова, если его оппонентом станет Тайсон Фьюри. Английский боксер ответил Усику и назвал условие боя.

Подготовка ко Дню Независимости

Президент Владимир Зеленский предупредил, что на этой неделе россияне могут прибегать к особо жестоким атакам и провокаций. МВД призывает украинцев прятаться в укрытие при каждой тревоге.

В связи с этим в Киеве запретили проводить любые массовые мероприятия с 22 по 25 августа, а метро изменило график работы.

В Харькове и области решили ввести комендантский час с 19:00 23 августа до 07:00 25 августа.

Кроме того, сотрудникам правительственного квартала столицы рекомендуют работать удаленно в течение следующей недели.

В Украине обновили сигналы воздушной тревоги

Из-за обострения ядерного шантажа со стороны России некоторые территориальные общины ввели новые сигналы тревоги:

Сигнал химической опасности - звук церковных колоколов.

Сигнал радиационной опасности - это звон в набат.

Сигнал эвакуации из города - это гудок поезда. После такого оповещения следует включить местное радио или телевидение и ждать дальнейшей информации.

В России взорвался автомобиль с дочерью идеолога "русского мира" Дугина

В Подмосковье взорвалась машина, в салоне которой находилась дочь идеолога "русского мира" Александра Дугина Дарья. По предварительным данным, девушка погибла на месте.

РосСМИ уже начали разгонять версию о покушении на убийство - якобы в авто должен был ехать сам Дугин, а не его дочь. В Офисе президента отрицают причастность Украины к гибели Дарьи.

МИД просит Австрию признать посла РФ персоной нон грата за "геноцид украинцев"

Постоянный представителя РФ в Вене Михаил Ульянов призвал "не щадить украинцев", комментируя пост Зеленского, который поблагодарил США за новый пакет помощи. Украинский МИД призвал Австрию признать его персоной нон грата, а австрийское ведомства вызвало посла "на ковер".

Магучих стала чемпионкой Европы по прыжкам в высоту

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих завоевала титул чемпиона Европы по прыжкам в высоту. Это первое "золото" для Украины на ЧЕ в этой дисциплине среди женщин.

Магучих стала единственной участницей, которая с первого раза взяла планку 1,95 м, обеспечив себе золотую медаль.

На западе дожди, а на юге и востоке + 32: прогноз погоды на завтра

В понедельник, 22 августа, на западе Украины прогнозируются кратковременные дожди и грозы. При этом на юге и востоке страны ожидается жара до +32 градусов.